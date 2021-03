Adelsheim. In Zeiten geschlossener Schulen müssen sich Schüler selbst organisieren und motivieren, können ihre Klassenkameraden nur virtuell sehen und vermissen den persönlichen Kontakt. Daher wird es zunehmend schwieriger, die Kinder und Jugendlichen bei Laune zu halten. Was könnte da motivierender sein als ein wenig Abwechslung im Schulalltag? Das dachten sich auch Alexandra Laible und Kathrin Friedel, die in der 7. Klasse an der Martin-von-Adelsheim-Schule unterrichten.

AdUnit urban-intext1

Nach einem Blick über das vielfältige Angebot der Schulkinowoche, dieses Jahr unter dem Motto „Schulkino@Home“, fiel die Wahl auf den Film „Dieses bescheuerte Herz“. Dieser, auf einer wahren Begebenheit beruhende, „Feel-Good“-Film mit Elyas M’Barek und Philip Noah Schwarz in den Hauptrollen, erzählt die Geschichte einer Freundschaft zwischen dem herzkranken, aber lebenshungrigen Teenager David und dem sorglos lebenden Sohn aus reichem Haus, Lenny.

Am Schulkinotag kamen alle Schüler pünktlich in den virtuellen Kinosaal. Referent Andre Wegerer vom Kinomobil Baden-Württemberg stimmte sie auf den Film ein und erklärte, wie der Live-Stream funktioniert. So schauten kurz darauf alle 25 Schüler zur gleichen Zeit denselben Film und trafen sich im Anschluss zur Nachbesprechung im virtuellen Kinosaal. Es wurde darüber reflektiert, was anders war als bei einem gewöhnlichen Kinobesuch. Aber auch der Filminhalt sowie Filmtechniken wurden angesprochen. Das abschließende Online-Kahoot-Quiz fragte dann auf motivierende Weise ab, wie gut die Schüler den Filminhalt verstanden hatten. „Wir können froh sein, dass wir gesund sind“, brachte eine Schülerin die Botschaft des Films treffend auf den Punkt.