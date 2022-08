Vier verlassen das EBG

Adelsheim. Zum Schuljahresende gehören immer auch Abschiede. Dieses Jahr sind es vier Menschen, die das EBG verlassen.

Die stellvertretende Schulleiterin Sandra Planck wünschte Inge Ellwanger alles Gute und viel Zeit mit ihren Enkeln. Als bei der Stadt Adelsheim angestellte Jugendbegleiterin hatte sie neben anderen die Schulbücherei betreut.

Das Lehrerkollegium muss fortan auf drei Kollegen verzichten. Leider kann die Schule ihre Referendare, die in diesem Jahr ihren Abschluss machten, nicht weiterbeschäftigen. Beide aber entfernen sich nicht allzu weit vom Eckenberg. Anna-Lena Fertig (Mathe, Chemie) wird fortan am BGB in Buchen unterrichten. Svenja Rappold überreichte im Namen der Fachschaft Chemie als Abschiedsgeschenk einen Laborkittel. Wer ihn trägt, bleibt – nicht nur durch seine Aufdrucke – mit dem EBG verbunden.

Auch Gregor Englert wird die Schule verlassen. Der Fachbeauftragte für Physik, Daniel Pfaff, betonte, dass man nur ungern einen Physiker ziehen lässt, „und dann auch noch so einen guten“. Englert, der neben Physik auch Mathe unterrichtet, wird seinen Dienst am GTO in Osterburken fortsetzen.

Mit einem Musikstück der besonderen Art verabschiedete sich schließlich die Musikfachschaft von Gerhard Schäfer. Der Instrumentallehrer gab mit seinen Kollegen „El Condor Pasa“ zum Besten – aber nicht mit Panflöte, sondern mittels mit Wasser gefüllten Flaschen.

Schäfer wird künftig in einem Betrieb in Erlangen Instrumente bauen. jpw