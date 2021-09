Zu vier Jahren Haft wegen Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wurde am Donnerstag ein 41-jähriger Deutscher aus dem Bereich Adelsheim/Osterburken vor der Großen Strafkammer am Landgericht Mosbach verurteilt. Die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt wurde angeordnet.

Die Staatsanwaltschaft plädierte für eine Verurteilung zu einer

...