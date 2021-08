Vielfältiges Programm bei der Ferienfreizeit

Osterburken. Begegnungen von Menschen mit und ohne Behinderung, gemeinsame Erlebnisse, viele neue Erfahrungen, gute Stimmung – hinter den 27 Teilnehmern der 35. Freizeit der Begegnungsstätte für Menschen mit und ohne Behinderung Osterburken (BBO) in Wolfach im Schwarzwald liegen zwei ereignisreiche Wochen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ab Ende Juli waren nach einer einjährigen, Corona-bedingten Pause, zehn Menschen mit Behinderungen zusammen mit einem vierzehnköpfigen Betreuerteam und drei Kindern zwei Wochen zu Gast im Kurgartenhotel in Wolfach.

Dort erwartete sie ein vielfältiges Programm, das vom Leitungsteam der Freizeit, Holger Rüttenauer (Karlsruhe), Svenja Schmitt (Großeicholzheim) und Robert Wiegand (Schefflenz) im Vorfeld zusammengestellt wurde. Finanzieller Träger war der Förderverein BBO. Außerdem die Aktion Mensch und die Pflegekassen.

Als beliebtestes Ziel der Freizeit erwies sich der Besuch der Wasserfälle in Triberg, wo selbst einige Rollstuhlfahrer trotz der steilen und engen Wege die verschiedenen Ebenen erkunden konnten. Besonders gut kam auch die Fahrt auf den 1241 Meter hohen Berg Kandel an, wo bei herrlichem Sonnenschein die Aussicht über die Gegend und einige Gleitschirmflieger bestaunt wurden. Auch die Ausflüge nach Freiburg (inklusive Fahrt mit der Schlossbergbahn), Gengenbach und Haslach wurden von allen sehr positiv aufgenommen und insbesondere zum Einkaufen von Kleidung oder Schwarzwälder Spezialitäten genutzt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Weitere Ziele der Freizeit waren Besuche der Kristallwelten in Dietenbach, des Flora Paradies muit Tierpark in Schabenhausen, des Vogtsbauernhofs in Gutach und der Glashütte in Wolfach. Das vielfältige Programm rundeten Fahrten an den Titisee und an die romantisch gelegene Hexenlochmühle in Furtwangen ab.

An einem Abend erfreuten sich die Teilnehmer an einer Nachtwächterführung, wobei diese interessante und kurzweilige Geschichten über Wolfach erfahren haben. In der Mitte der Freizeit fand der allseits beliebte „Bunte Abend“ unter dem Motto „Maskenball“ mit gemeinsamem Pizzaessen, Spielen, Musik und Tanz statt. Die freie Zeit im Hotel wurde für gemeinsame Bastel- und Spielerunden, Spaziergänge in und um Wolfach sowie zum geselligen Beisammensein genutzt.

Auch das Ergebnis der Fragebogenaktion am Ende der Freizeit zeigte wieder deutlich, wie gut die Freizeit sowohl bei den Menschen mit Behinderung als auch bei den Betreuern ankam.Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer habe sich in der Gruppe sehr wohl gefühlt. „Wir können trotz der Corona-bedingten Einschränkungen, auch bei der Vorbereitung, auf eine erfolgreiche Freizeit zurückblicken, deren Programm auch in diesem Jahr sehr vielfältig war“, resümierte Holger Rüttenauer in der Abschlussbesprechung der Freizeit.

Der Leiter der Freizeit hob insbesondere das sehr gute und gesellige Miteinander unter den Teilnehmern hervor und bedankte sich bei allen Betreuern und Teilnehmern für das Gelingen der Freizeit. Die Freizeit im nächsten Jahr führt die BBO’ler in das neu errichtete Johanniter-Inklusionshotel Includio in Regensburg.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3