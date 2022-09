Viel Spaß beim Wettkampf

Adelsheim. Die zehnköpfige Schulgruppe der Martin-von-Adelsheim-Schule Jungen Wettkampfklasse III/zwei Jahrgänge 2007 - 2010), startete – begleitet von den Lehrkräften Florian Loser und Regina Fischer – als stolze Vertreter von Baden-Württemberg zum dreitägigen Bodenseeschulcup in Lindau. Qualifiziert hatten sich die Jungs durch sehr starke Leistungen beim Kreisfinale in Buchen. Dieses Jahr gab es kein Regierungspräsidiumsfinale und bis kurz vor den Sommerferien war nicht sicher, ob die Jungs es geschafft hatten.

Hervorragend organisiert

Es wurde alles einmal wieder hervorragend organisiert von F. Notaro (Schulsportstiftung Baden-Württemberg) und den bayrischen Gastgebern, sagte Fischer. Schon bei der Ankunft wurden alle Schüler und Betreuer mit einer Jacke und einem T-Shirt ausgestattet. Untergebracht war die Gruppe in der Jufa in Bregenz, von dort wurde zur Wettkampfstätte nach Lindau gependelt.

Mit Fahnen eingelaufen

Der Wettkampftag startete mit tollem Wetter. Im Stadion liefen alle teilnehmenden Mannschaften mit den Landesfahnen ein, 320 Schüler und Schülerinnen in vier verschiedenen Wettkampfklassen.

Für die Adelsheimer stand als erstes der Weitwurf auf dem Programm. Hoch motiviert durch starke Konkurrenz, wurden sehr gute Ergebnisse erzielt (Daniel Belsner 76 Meter, Marcel Prosmitzki 50,5 Meter, Deniz Demir 49,5 Meter, Maxim Kuzlovlev 47 Meter, Luca Pölzer 45 Meter und Tim Franke 44 Meter).

Sehr zufrieden mit diesem tollen Start, ging es nach einer kurzen Pause weiter mit dem 75 Meter Sprint. Der Start aus den Startblöcken gelang allen gut und auch hier wurden die Leistungen gegenüber dem Kreisfinale gesteigert. Drei Jungen gelang eine Zeit unter zehn Sekunden (Adrian Reinhold 9,64, Daniel Belsner 9,71 und Marcel Prosmitzki 9,96).

Nach der Mittagspause ging es zur letzten Disziplin des Dreikampfes: dem Weitsprung. Auch hier gab es starke Konkurrenz, aber unbeeindruckt zeigten die Jungs noch einmal sehr gute Leistungen. Hervorzuheben war hier ein hervorragender zweiter Sprung von Adrian Reinhold über 5,60 Meter. Im Anschluss an den Weitsprung gab es eine Mannschaftsbesprechung, denn verletzungsbedingt konnten zwei von vier der gemeldeten 800 Meter-Läufern nicht antreten und es musste Ersatz gefunden werden. Deniz Demir und Marcel Prosmitzki sprangen spontan ein. Auch in der 4 mal 75 Meter Staffel musste Ersatz gefunden werden.

In neuer Aufstellung ging es schließlich weiter. Bei den 800 Meterläufen gab es in der Wettkampfklasse der Jungs drei Läufe. Daniel Belsner, Deniz Demir (2:41,78 Minuten) und Marcel Prosmitzki (2:44,24) starteten im ersten Lauf. Mit einem überragenden Lauf in einer sehr guten Zeit von 2:21,63 – Viertbester des Tages – sammelte Daniel Belsner viele Punkte für die Mannschaft. Als einziger startete Maxim Kuzlovlev im zweiten Lauf (2:39,85).

Aufregung gestiegen

Die Aufregung stieg! Jetzt stand nur noch die Staffel auf dem Programm. Beide Staffeln waren im selben Lauf. Staffel 1, in der Besetzung Adrian Reinhold, Maxim Kuzlovlev, Daniel Belsner und Marcel Prosmitzki, lief ein gelungenes Rennen, die Wechsel klappten und zum Schluss stand eine Zeit von 38,54 Sekunden auf der Anzeigetafel. Staffel 2, in der Besetzung Deniz Demir, Luca Pölzer, Benjamin Grohe und Piotr Litwinow, steigerte ihre Zeit von Buchen und lief in 43,91 Sekunden ins Ziel.

Auf Platz 5 gelandet

Vor der Siegerehrung führte die Rope-Skipping-Gruppe von Lindau noch eine gelungene Choreografie vor. Das Team aus Adelsheim erreichte Platz 5 in diesem starken Teilnehmerfeld, womit alle sehr zufrieden waren.

Beteiligt am Erfolg waren: Lennox Baumann, Daniel Belsner, Deniz Demir, Tim Franke, Benjamin Grohe, Maxim Kuzlovlev, Piotr Litwinow, Luca Pölzer, Marcel Prosmitzki und Adrian Reinhold.