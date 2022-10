Verkehr wird behindert werden

Adlesheim. Im Zuge der Straßendeckensanierung der Oberen Austraße und der Lachenstraße durch den Straßenbaulastträger sollen auch die städtischen Wasser- und Abwasserleitungen saniert werden. Carsten Sans vom Ingenieurbüro Walter und Partner stellte in der Sitzung des Gemeinderats Adelsheim die Planung und die damit verbundenen Behinderungen im Straßenverkehr vor. Eine Förderung der Maßnahme sei in diesem Jahr unwahrscheinlich, weshalb man erneut einen Antrag stellen wolle. Demnach verschiebt sich die geplante Maßnahme aber um ein Jahr nach hinten, so Bürgermeister Wolfram Bernhardt.

Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich im Juni 2024 beginnen und sich bis Februar 2026 erstrecken. Die Maßnahme soll in vier Bauabschnitte gegliedert werden, bei denen es zu erheblichen Behinderungen im Straßenverkehr komme, so Sans. Der erste Bauabschnitt zieht sich vom Ortseingang bis zur Baron-Carl-Straße (rund vier Monate Bauzeit), der zweite Bauabschnitt führt weiter bis zur Lachenstraße (rund vier Monate Bauzeit). Weiter geht es mit dem dritten Bauabschnitt, der sich von der Oberen Austraße bis zur von-Eichendorffstraße zieht (rund acht Monate Bauzeit). Der vierte Bauabschnitt betrifft den Bereich von-Eichendorffstraße bis zum Ortsausgang in Richtung Zimmern (rund vier Monate Bauzeit). Der Gemeinderat nahm vom aktuellen Planungsstand zustimmend Kenntnis.