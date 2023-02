Verdienste um die Adelsheimer Fastnacht gewürdigt

Adlesheim. Den Auftakt und gleichzeitig Höhepunkt der Allezer Straßenfastnacht bildet traditionell der Stadtempfang am Schmutzigen Donnerstag. Alljährlich werden bei diesem Empfang verdiente Fasnachter geehrt, wozu Bürgermeister Wolfram Bernhardt die Gäässwärmer im großen Sitzungssaal des Rathauses willkommen hieß.

Für elf Jahre und mehr sowie für besondere Leistungen im Verein wurden die Tänzerinnen Lucia Rittler und Sarah Schwarzer sowie Vanessa Kuhl und Tobias Müller für das Mitwirken in der Hexen- und Gäässegruppe geehrt. Für 22 Jahre wurden Miriam Obrecht und Carmen Schaffer geehrt, beide bringen sich seit vielen Jahren innerhalb der Tanzgruppen, unteranderem als Trainerinnen ein, und bereichern die Allezer Fasnacht.

Anschließend wurden Mitglieder in den Stand der Ehrensenatoren erhoben. Zum Ehrensenator wurde Willi Gniosdorz ernannt. Anfänglich als Mann in Tracht gestartet, verkörperte er viele Jahre die Rolle des Büttels, bevor er Elferrat wurde. Auf- und Abbauarbeiten waren ihm stets heilig und als Helfer war er stets zur Stelle. Insbesondere das Kassieren an der Kinderprunksitzung bereitete ihm viel Freude. Er erhielt den Titel „Lord Willi, oberschlesischer Büttl-Elfer von der helfenden Kindersitzungs-Kass“ Dann freute sich Präsident Dr. Christian Häußler, Torsten Blum in den Stand der Ehrensenatoren zu erheben. Denn ohne Blum hätte er den Weg zu den Gäässwärmern vielleicht nie gefunden. Torsten Blum war es neben seinen Leistungen als aktiver Fasnachter stets ein Anliegen, neue Personen für die Allezer Fasnacht zu begeistern und die Traditionen der Zunft aufrecht zu erhalten. Blum sei seit Kindheitstagen bei der Allezer Fasnacht aktiv, als Jung-Ceremonienmeister begonnen, war er unteranderem Büttenredener, Sprecher der Hexen und Gäässe, Elferrat, Tänzer bei den Gäässbockboys und Sitzungspräsident. Künftig trägt Blum den Titel „Lord Blumi, der Gäässbockboy tanzende SiPrä von der Fahrschulpost“ Alle Geehrten wurden mit drei donnernden „Alleze Ahoi-„Rufen gefeiert.