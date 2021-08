Unter Drogeneinfluss zur Polizei gefahren

Adelsheim. Unter dem Einfluss von Drogen war ein 33-Jähriger am Mittwochmittag in Adelsheim unterwegs und fuhr zum Polizeiposten, teilte die Polizei mit. Gegen 11.45 Uhr erschien der Mann mit seinem BMW beim Polizeiposten Adlesheim. Bei den Beamten kam schnell der Verdacht auf, dass der Mann berauscht ist, woraufhin ein Drogentest durchgeführt wurde. Der Test verlief positiv auf mehrere Drogenarten. Bei der Durchsuchung seines BMW fanden die Polizisten eine kleinere Menge an Drogen und das Konsumbesteck. Daraufhin ging es für den Berauschten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

