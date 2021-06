Unbekannter beschädigt Auto

Adelsheim. Vermutlich in Folge eines Ausparkvorgangs hat am Montag ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen abgestellten Citroën in Adelsheim beschädigt, teilte die Polizei mit.

Neben Kirche geparkt

Dieser parkte am Montag im Zeitraum von 7.30 Uhr bis 13.40 Uhr auf dem Parkplatz neben der Kirche in der Lachenstraße. In dieser Zeit muss eine unbekannte Person mit einem Fahrzeug gegen den Citroën geprallt sein. Der- oder diejenige flüchtete daraufhin ohne die Polizei zu verständigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, entgegen.