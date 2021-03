Osterburken. Im Rahmen des Umweltschutz-Projektes der Schulanfänger aus dem Kindergarten St. Martin machten sich die Kinder auf den Weg, um Müll zu sammeln.

Mit Mülltüten, Handschuhen, einer Müllzange und dem Umweltdrachen Willi, der die Kinder durch das Projekt begleitet, ging es los.

Die Erzieherinnen und Kinder waren noch keine 100 Meter von der Einrichtung entfernt, als sie den ersten Müll entdeckten. „Das ist unglaublich“, „Warum nehmen die ihren Müll nicht mit heim?“, so die Entrüstung der Kinder. Gleich neben dem Spielplatz auf einer Wiese konnte bereits einiges an Abfall aufgesammelt werden, was bei den Kindern zu großem Unverständnis führte. Der Weg führte durch den Stadtpark, wo sie auf Passanten trafen, die die Aktion begeistert verfolgten. Die Kinder konnten es kaum glauben, wie viel Abfall sie in der kurzen Zeit aufsammelten und waren dabei sehr genau. Plastikverpackungen und Masken füllten die Mülltüten am meisten. Nach 45 Minuten ging der Weg zurück in den Kindergarten. In dieser kurzen Zeit hatten die Kinder einen ganzen Sack voll Müll gesammelt.