Ukraine: Der Insider plädierte in Adelsheim für weitere Diplomatie

Adelsheim. Der jüngste Gemeindeabend des Kirchenbezirks Adelsheim-Boxberg in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde Sennfeld sowie der Stadt Adelsheim fand im Kulturzentrum statt. Dabei referierte Friedrich Seewald über „Geschichte und aktuelle Entwicklungen in der Ukraine“.

Pfarrer Dr. Markus Rosner verwies zunächst auf die „komplexe, schwierige Gemengelage“. Ausgehend vom Abstimmungsergebnis der UN-Resolution gegen Russland, bei dem sich insbesondere afrikanische Staaten enthielten, erläuterte er deren besondere Beziehung zu Russland, das in Afrika als „neue, große Ordnungsmacht“ betrachtet werde. Durch den Krieg drohe vielen armen Staaten eine Hungersnot.

Friedrich Seewald, fundierter Kenner der ukrainischen Geschichte und Gegenwart. © Elisabeth Englert

Rosner freute sich, mit Seewald einen kompetenten Referenten gewonnen zu haben, der seit vielen Jahren im Auftrag des Bundesfinanzministeriums zu Beratungs- und Schulungszwecken in der Ukraine tätig war, um beim Aufbau eines mit den EU-Richtlinien kompatiblen Finanz- sowie Besteuerungssystems zu helfen. Hierbei agierte er in höchsten Regierungs- und Verwaltungskreisen und auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand ist sein Sachverstand als Fachgutachter für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gefragt.

Regelmäßig seit 2014 in der Ukraine, vor allem in Kiew, dozierte er auch an der Finanzuniversität Irpin. In dieser Zeit entstanden enge Bindungen und Einblicke in dieses Land vor der „EU-Haustür“ sowie wertvolle private Freundschaften. Lebendig, fesselnd und kurzweilig nahm Seewald seine Zuhörer auch visuell mit in dieses Land durch Bilder von Sehenswürdigkeiten, historischen Geschehnissen, Personen und geografischen Karten.

Blick in die Vergangenheit

Um den Konflikt zu verstehen, brauche es einen Blick in die Vergangenheit dieses „geschundenen Landes“, erklärte der gebürtige Sennfelder.

Entstanden im neunten Jahrhundert als lose verfasstes Großreich, genannt Kiewer Rus, zusammengesetzt aus der Hauptstadt Kiew sowie „Rus“ als Bezeichnung des zum Stammesfürsten Rjurik gehörenden Herrschaftsgebiets, gelte dies als Beginn der Staatlichkeit. Daher werde auch der Begriff „Altrussland“ verwendet. Kiew gelte als die Mutter aller russischen Städte. Der Einfluss der Mongolen, auch als Tartaren bezeichnet, die Zurückeroberung, die Aufteilung unter Polen, dem Moskauer Russland, die Einflüsse Österreich-Ungarns markieren nur wenige bedeutsame Punkte der wechselhaften Historie. Noch heute wehe in Lemberg ein Hauch Wiens und der Besucher erspüre die gemeinsame Vergangenheit.

Die Zusammenfassung der südlichen und östlichen Gebiete unter einem russischen Gouvernement sei als „Neurussland“ bezeichnet worden, ein immer wieder von Putin verwendeter Begriff. Dieser stelle sich damit in die Tradition Katharinas der Großen. Zwei Sätze, formuliert vor 250 Jahren, zögen sich seither durch die Geschichte und prägten Putins Außenpolitik. Der erste: „Russland ist eine europäische Macht“ und der zweite: „Russland braucht das Paradies“, was auf die Ausdehnung zur Schwarzmeerküste hinweise.

„Wenn es Putin nur um den Landzugang zur Krim geht, haben wir Glück“, so der von der vielfältigen Schönheit dieses Landes Begeisterte, der den Auftrag des „Erde-Sammelns“ sowohl als „heiligen Auftrag“ jedes russischen Regierenden als auch als dessen Selbstverständnis bezeichnet. Die Ukrainer indessen, die sich als Slawen betrachten, sehen sich als die eigentlichen Erben des Kiewer Rus, so Seewald.

Die im Zuge der Industrialisierung der SU erfolgte große Hungersnot in den 1930er Jahren sei eine der einschneidenden Tragödien der neueren Geschichte, die das ukrainische Volk nicht vergesse. Die Bilder von damals und heute ähneln sich.

Im zweiten Teil beschäftigte sich der Diplom-Finanzwirt und Magister Artium mit der bis dato als Ukraine-Konflikt bezeichneten Annexion der Krim sowie der Eskalation durch den Aufbau prorussischer Milizen in den Oblasten Donezk und Luhansk. Die Minsker Abkommen erzielten nicht den erstrebten Waffenstillstand, lediglich eine Stabilisierung des lokalen Konflikts. Den Ukrainern seien Verstöße vorgeworfen worden, ungeachtet, dass die Abkommen unannehmbare Forderungen, wie die Anerkennung der Separatisten als Verhandlungspartner oder der russischen Sprache als Amtssprache enthielten.

Wäre noch zu klären, warum Putin die Ukraine entnazifizieren müsse. Stepan Bandera, Mitglied der ukrainisch-nationalistischen Organisation, kämpfte im zweiten Weltkrieg auf Seiten der Wehrmacht und werde von Teilen der Bevölkerung als Freiheitsheld verehrt. Gedenken zu Jahrestagen oder Blumenniederlegungen, auch durch Botschafter Andrij Melnyk werden dankbar von der russischen Propaganda ausgeschlachtet, so Seewald. Obwohl lediglich 2,4 Prozent der Ukrainer als nationalistisch bezeichnet werden können, lieferten diese Bilder eine Steilvorlage für die russische Stimmungsmache. So sei es wenig verwunderlich, dass 81 Prozent der Russen hinter Putins Kurs stünden. „Für ihn wiederum wäre ein freiheitlich, demokratisch, prosperierender Staat direkt an seiner Grenze eine große Gefahr“, wenn nämlich seine Landsleute sähen, dass es den Verwandten von nebenan besser gehe.

Womit Russlands Staatschef nicht gerechnet habe, seien der Stolz und der Patriotismus. Jeder helfe, so gut er könne. Selbst Auslandsukrainer kehrten zum Kämpfen zurück. Und auch die Tartaren, die historisch bedingt gegen Russland stünden, griffen für die Ukraine zu ihren Waffen.

„Erste Freunde sind bereits zurück in Kiew“, unterstreicht Seewald die Vaterlandsliebe. Obwohl mengenmäßig militärisch unterlegen, könne das ukrainische Militär große Erfolge verzeichnen auf Grund „massiver Militärhilfe aus dem Westen“, wie etwa der Schulung in modernster Waffentechnologie.

Selbst wenn Russland siege, werde der Krieg als Partisanenkrieg weitergehen, mutmaßt der Insider und plädiert für weitere Diplomatie. Mit „Ich muss mit dem Feind reden, aber ich muss auch so stark sein, dass er die Finger von mir lässt“, setzt er Appeasement und Realismus in Relation. Auch namhafte Politgrößen wie Henry Kissinger und Helmut Schmidt prophezeiten ein Abdriften in Richtung Konfrontation und warnten vor einem Nato- beziehungsweise EU-Beitritt der Ukraine. Denn nur knapp 600 Kilometer vom Machtzentrum Moskau entfernt würden dann Atomraketen stehen.

Wie sehr es dem Referenten gelang, die Problematik den Zuhörern näher zu bringen, zeigte die anschließende Diskussion. Ein gelungener Start in die Tradition der Gemeindeabende.