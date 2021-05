Treibstoff aus Dieselfass gepumpt

Widdern. Einbrecher nahmen am Wochenende eine Großbaustelle in Widdern ins Visier. An der Baustelle zum neuen Gewerbegebiet „Lören“ an der Autobahn machten sich die Täter in der Zeit zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, an zwei Baumaschinen-Containern zu schaffen, teilte die Polizei mit. Die Täter öffneten die Container gewaltsam und stahlen daraus mehrere hochwertige Baumaschinen.

AdUnit urban-intext1

Zusätzlich pumpten die Unbekannten knapp 700 Liter Treibstoff aus einem Dieselfass. Um das Diebesgut abtransportieren zu können, müssen die Einbrecher mit einem Lkw oder einem ähnlich großen Fahrzeug zum Tatort gekommen sein.

Der Diebstahlschaden beläuft sich wohl auf mehrere 10 000 Euro. Das Gewerbegebiet „Lören“ befindet sich direkt an der A 81 bei Widdern und ist für Autofahrer, die dort in Richtung Würzburg fahren, von der Jagsttalbrücke gut einzusehen. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, sollen sich beim Polizeiposten Möckmühl, Telefon 06298/92000, melden.