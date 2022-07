Tradition fortgesetzt

Sindolsheim. Zum diesjährigen Som-mermarkt, der in der historischen Marktstraße stattfand, waren sehr viele Besucher gekommen, wie Ortsvorsteher Jürgen Fuchs sagte. Die bisherige Tradition wurde erfolgreich fortgesetzt. Zahlreiche Händler hatten wieder ihre Verkaufsstände aufgebaut, wo es doch ein reichhaltiges Angebot an Spielzeug, Gewürzen, Wachstücher, Bekleidung, Reinigungsmittel und Süßigkeiten für die großen und kleinen Besucher gab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vesper angeboten

Die örtliche Kirchenkäserei war ebenfalls mit einem Verkaufsstand vertreten und bot ihre schmackhaften Käseprodukte an. Besonders erfreulich war, dass die Damenturnerinnen der SpVgg wieder für das leibliche Wohl der Marktbesucher aus der gesamten Region sorgten. So gab es Kaffee und Kuchen. Bei diesem Sommermarkt wurde erstmals das kulinarische Angebot erweitert und am Abend wurde, weil es im Dorf keine Gaststätte mehr gibt, ein zünftiges Vesper angeboten.

„Dieses neue Speiseangebot wurde auf dem Markt sehr gut angenommen“, sagte Ortsvorsteher Jürgen Fuchs, der sich bei den „Seniorendamen“ für die großartige Bewirtung bedankte, wie auch bei den Anwohnern der Markt-straße für ihr aufgebrachtes Verständnis Der historische Markt im Baulanddorf sei so erfolgreich verlaufen. Man könne sich jetzt schon auf den Herbstmarkt freuen. F