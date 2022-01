Tiefbauarbeiten beginnen

Osterburken. Die Stadt Osterburken muss zur Sicherung der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Tiefbauarbeiten in der Martin-, Hedwig- und Adolf-Kolping-Straße durchführen. Bei den umfangreichen Arbeiten ist es notwendig, die bestehenden Kanal- und Wasserleitungen auszutauschen und die Straßenoberfläche vollständig neu herzustellen.

Erdverkabelung

Mit der Maßnahme werden auch im Bereich der Hedwig- und Adolf-Kolping-Straße durch die Netze BW die Dachständer der Häuser zurückgebaut und durch Erdverkabelung ersetzt.

Leitungen werden ergänzt

Durch die Stadtwerke Buchen werden die Gasleitungen in diesen Gebieten ergänzt und in den Straßenkörper mit verlegt. Die benötigte Infrastruktur für den Breitbandausbau wird ebenfalls mit verlegt. Die durch die Stadt Osterburken beauftragte Firma Heizmann Bau wird mit den Arbeiten am Montag, 14. Februar, beginnen.

