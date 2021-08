SV Leibenstadt: Trotz Corona keine Mitgliederverluste verzeichnet

Leibenstadt. An wieder gewohntem Ort, im heimischen Sportheim und unter den aktuellen Hygienebedingungen, begrüßte Vorsitzender Marcel Zimmermann die zahlreich erschienenen Mitglieder und Gäste zur Jahreshauptversammlung des SV Leibenstadt.

Kein Jubiläumsfest

Er blickte mit Wehmut auf das vergangene Vereinsjahr zurück, welches nur aus weiter Entfernung vom „normalen“ Vereinsleben geprägt war. Zimmermann zeigte sich trotz allem sehr erfreut, dass man durch verschiedene Aktionen den Verein im Gedächtnis behielt und keine Mitgliederverluste verzeichnete.

Ehrenmitglieder ernannt und Auszeichnungen beim SV Leibenstadt Bei seiner Jahreshauptversammlung zeichnete der SV Leibenstadt zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft aus und ernannte drei zu Ehrenmitgliedern. Für 60 Jahre wurde Wolfgang Pfeiffer geehrt. Bereits seit 50 Jahre Mitglied sind Ralf Becker und Harald Hitzler. Sie wurden ebenfalls ausgezeichnet. Ottie Zimmermann wurde 30 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden Michael Bauer, Sylvia Krämer, Jürgen Krämer, Christian Specht, Gerald Kubach, Steffen Kunkel, Lena Zimmermann, Frank Zimmermann, Jan Zimmermann und Sven Zimmermann, zehn Jahre: Thorsten Mohr und Rolf Vogel geehrt. Im Anschluss verabschiedeten die Vorsitzenden die drei bisherigen Abteilungsleiter Jürgen Ilzhöfer, Ralf Becker und Harald Zimmermann. Alle drei hatten seit 2008 das Amt der Abteilungsleitung inne. Neben diesen Ämtern haben die drei durch herausragende, langjährige Arbeit im Verein durch weitere Ehrenämter und ihre besondere Treue den Verein maßgeblich unterstützt. Zu diesem Anlass ernannte die Vorstandschaft aus Dank und Anerkennung die drei scheidenden Abteilungsleiter Fußball zu Ehrenmitgliedern des SV Leibenstadt.

Vorsitzende Kornelia Kratzer ließ das abgelaufene Vereinsjahr Revue passieren. Sie zeigte sich enttäuscht, dass man trotz des in diesem Jahr anstehenden 75-jährigen Bestehens des SV Leibenstadt keine Festlichkeiten planen konnte und auch weiterhin davon absehen müsse. „In diesem Vereinsjahr konnten wir keine Veranstaltungen bewirten oder selbst durchführen“, erklärte sie. So wurde die Sportheim-Kerwe zu einer Kerwe To-Go umfunktioniert und ein zusätzliches Frühlings-Essen To-Go ins Leben gerufen. Diese Veranstaltungen bewältige die SVL-Familie gemeinsam mit Bravour und spülte auf diese Weise etwas Geld in die Vereinskasse.

Marcel Zimmermann rundete den Bericht mit einem Überblick der noch anstehenden Arbeitseinsätze bezüglich der Baustelle oberhalb des Sportheims ab und berichtete über die angespannte Haushaltssituation im ersten Pandemiejahr. Viele Vereine im Kreis mussten Hilfen in Anspruch nehmen und Projekte auf Eis legen. So auch der SVL im Bereich der geplanten Renovierung der Außenfassade.

Nicht kompensierbar

Madeleine Klein trug als Kassiererin den Wirtschaftsbericht des Jahres 2020 vor. Die Defizite, die im Zweckbetrieb des Vereins angefallen waren, konnte man nicht wie im letzten Jahr durch den Wirtschaftsbetrieb kompensieren, was dazu führte, dass der SV Leibenstadt einen Verlust verzeichnen musste.

Dies war durch Investitionen im Bereich der Tiefbauarbeiten am Sportheim zur Substanzerhaltung notwendig. Dennoch spüre man deutlich die ausbleibenden Einnahmen aufgrund der Pandemie und des Lockdowns. Die Kassenprüferinnen Bärbel Zimmermann und Pia Ilzhöfer bescheinigten Madeleine Klein eine einwandfreie Kassenführung.

Gerda Kunkel begann mit den Berichten der Abteilungen für die Gymnastikfrauen. Sie berichtete über die aktuellen Trainingsformen und über Skype als Alternative zu den ausbleibenden Übungsabenden.

Abteilungsleiterin Melanie Diehm legte den Bericht für die Ramba-Zamba Gruppe vor, welche sich mit verschiedenen Online-Alternativen versuchten, fit zu halten. Übungsleiterin Pia Ilzhöfer habe sich immer um neue Übungsformen bemüht.

Neues Trainergespann

Ralf Ilzhöfer, einer der drei neuen Abteilungsleiter Fußball, berichtete über die aktive Mannschaft in der Kreisklasse B. Unterstützt wird er von Frank Zimmermann und Michael Stark, welche gleich zu Beginn ihrer Amtszeit ein neues Trainergespann suchen mussten, da Alexander Kühner aufgrund von Zeitmangel das Traineramt nicht mehr ausführen konnte. Man konnte die abgebrochene Saison auf dem 6. Platz mit drei Punkten Rückstand auf den ersten Platz beenden. Zur neuen Saison wird Co-Trainer Christoph Kunkel Haupttrainer und von Axel Link als Co-Trainer und Patrick Schneider als Torwarttrainer unterstützt. Der SVL verzeichnet zur neuen Saison 2021/22 keine Abgänge und einen Neuzugang.

Wanderungen durchgeführt

Jürgen Ilzhöfer berichtete über die Abteilung Alte Herren. Hier war man aufgrund der Pandemie weniger mit „Fußball“ beschäftigt. Daher war man eher im Bereich Wandern aktiv. Höhepunkt war die Drei-Tage-Wangerung vom Taubertal ins Maintal, die vor kurzem stattgefunden hat. In diesem Jahr sei auch wieder am 28. November das traditionelle Schlachtplattenessen geplant.

Die Entlastung des Vorstandes wurde einstimmig von der Versammlung erteilt.

Bürgermeister-Stellvertreter Gebhard Kunkel überbrachte die Grüße der Stadt Adelsheim, des Gemeinderates und des Ortschaftsrates in Vertretung für Ortsvorsteher Dieter Stahl. Er lobte die gute Zusammenarbeit innerhalb des Vereins bei jeglichen Veranstaltungen und bedankte sich bei den Vereinsmitgliedern für ihr Engagement.

Pfarrer Dr. Roser sprach die Grußworte der evangelischen Kirchengemeinde aus.

Weitere Grußworte sprachen Günther Trumpp für den evangelischen Kirchenchor, Siggi Karrer vom VfB Sennfeld/Roigheim und Ralf Remmler vom SV Germania Adelsheim.

Zusammenarbeit gewürdigt

Marcel Zimmermann bedankte sich bei allen Grußwortrednern und deren Unterstützung. Gerade die Ortsverwaltung, die örtlichen Vereine sowie die benachbarten Vereine VfB Sennfeld/Roigheim und SV Adelsheim seien wichtige Ansprechpartner mit einem immer offenen Ohr.