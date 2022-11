„Superhelden“ kamen zu Wort

Adelsheim. Bereits einen Tag vor dem offiziellen bundesweiten Vorlesetag bekam die Klasse 1 a der Martin-von-Adelsheim-Schule Besuch von Frau Martina Schuster. Sie las aus dem Buch „Wenn die Ziege schwimmen lernt“ von Nele Moost und Pieter Kunstreich vor.

Und da es gerade in der ersten Klasse ganz besonders schön ist, etwas vorgelesen zu bekommen, erhielten die Erstklässler noch ein zweites Bonbon. Während des Frühstücks wurde ein zuvor aufgenommenes Video mit Polizist Patrick Oberster abgespielt.

Die Klasse staunte beim Vorlesen ganz schön, dass der Paketbote in Wahrheit ein Räuber war. Doch die Geschichte endete gut und Kommissar Hinrich konnte das Verbrechen aufklären. In der dritten Stunde las Sonja Frank, die einige Kinder noch aus dem Kindergarten kannten, in der Klasse 1b. Bei der Geschichte über die „Schnetts und Schmoss“ konnten die Kinder die tollen Bilder bestaunen und die Sprache der Lang-Arm-Monster nachspielen. Auch hier endete die Geschichte glücklich, da sich die eigentlich verfeindeten Schnetts und Schmoos durch eine Liebesgeschichte wieder vertragen konnten. Und weil die Geschichte so gut ankam, wurde sie auch in der Klasse 2a vorgelesen.

Positiv denken

In die Klasse 2b machte sich Schulleiter Florian Loser mit dem „Grolltroll“ von Barbara van den Speulhof auf. Hier zeigte sich, wie das Leben verlaufen kann, wenn man immer nur mies drauf ist und grollt und schmollt, oder wie es sein kann, wenn man positiv denkt.

Für die Drittklässler hatte Sigrun Dörr den 4. Band der Reihe „Handbuch für Superhelden“ im Gepäck. Unterstützt durch Bilder entführte sie die Schüler in die Welt der Superhelden. Gespannt verfolgten die Kinder die aufregenden Abenteuer der kleinen Superheldin Lisa mit ihren Freunden Max, Nick und Robert.

Konrektorin Sigrid Albrecht las in der Klasse 4a „Das große starke Buch“ von Susanne Isern und Rocio Bonilla vor. Plötzlich fühlten sich auch die Kinder ganz groß und stark und sie identifizierten sich mit den einzelnen Figuren aus dem Buch.

Unterhaltsam und lustig

In der Klasse 4b las Michaela Divanach aus dem Buch „Meine krasse Monsterklasse“ von Thomas Krüger vor. Die Geschichte war so unterhaltsam und lustig, dass sogar der Klassenlehrer lachen musste, was auch den Schülern nicht entging.