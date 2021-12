Straße bald einseitig befahrbar

Adelsheim. Die Baumaßnahmen in der Hergenstadter Straße in Adelsheim gehen besser voran als ursprünglich geplant. Bis Weihnachten wird nicht nur der 1. Bauabschnitt komplett fertiggestellt (im Bild zu sehen), sondern auch der 2. Bauabschnitt inklusive Asphalttragschicht, die bündig mit der bestehenden Asphaltdeckschicht eingebaut wird. So wird es zu keinen Problemen beim Winterdienst kommen. Für den Verkehr bringt das eine deutliche Entlastung mit sich.

Ab Donnerstag, 16. Dezember, muss der Verkehr nicht mehr die Umleitung über das „Seelein“ nehmen, sondern kann über die Mozartstraße laufen.

In der Hergenstadter Straße soll noch vor Weihnachten die Asphalttragschicht aufgebracht werden. © Stadtverwaltung

Ab dem 23. Dezember wird die Baustelle aufgrund des Betriebsurlaubs der ausführenden Firma für vier Wochen ruhen. In dieser Zeit wird eine zusätzliche Entlastung für den Verkehr geschaffen: Während dieser Ruhephase wird die Hergenstadter Straße einseitig für den Verkehr geöffnet. Der Verkehr vom „Berg“ ins „Städtle“ wird dann über die Hergenstadter Straße in Einbahnregelung in Richtung „Städtle“ geleitet. Von der Innenstadt kommend werden die Verkehrsteilnehmer über die Mozartstraße geleitet.