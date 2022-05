Steinway-Flügel eingeweiht

Adelsheim. Die Oper in Sydney, die Elbphilharmonie in Hamburg und das EBG in Adelsheim haben eine Gemeinsamkeit: Man spielt auf einem Flügel von „Steinway & Sons“. Dieser Tage weihte die Schule das vollständig restaurierte Instrument ein. Klang und Optik beeindruckten das Publikum.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das kurzweilige Konzert gestalteten Musiklehrer sowie Schülerinnen der Schule. Felicia Stromberger aus der fünften Klasse ließ sich von dem Profi-Instrument nicht beeindrucken und spielte ohne Aufregung ihre „Safari-Party“.

Miriam Dietl (Klasse 9) gab eine „Bagatelle“ von Ludwig van Beethoven zu Gehör, und die beiden Abiturientinnen Julia Janny (Oboe) und Zahide Akdere bewiesen mit Alyssa Morris’ Stück „Yellow“ aus „Four Personalities“, dass sie aus guten Gründen bereits mehrere Musikpreise gewonnen haben. Nikola Irmai-Koppányi, Istvan Koppányi und Holger Ams (Violine) zogen die Zuhörenden mit Stücken von Franz Liszt, Astor Piazzolla und Frédéric Chopin in ihren Bann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Carolin Mohr (Fachbereichsleitung Musik) erläuterte die wechselvolle Geschichte des EBG-Flügels, Baujahr 1968. Illustriert war der Vortrag durch Fotografien der „Klangmanufaktur“ aus Hamburg: Die Restauratoren haben wesentliche Schritte ihrer Arbeit dokumentiert; die völlige Entkernung und der Wiederaufbau des Instruments beeindruckten die Anwesenden.

Zahlreiche Förderer

Der handwerkliche wie auch musikalische Wert des B-Flügels ist außerordentlich. Das hat auch einen monetären Wert: 48 000 Euro kostete die Grundsanierung durch die Profis von der „Klangmanufaktur“. Möglich gemacht haben das nicht nur zahlreiche Förderer (die Stadt Adelsheim, das Land BW, der Rotary-Club Mosbach/Buchen, der Förderverein des EBGs und Einzelspender).

„Wahres Kunstwerk“

Schulleiter Martin Klaiber hob in seinem Grußwort insbesondere die Arbeit des Zahlstellenleiters Achim Henn hervor: Er habe ein „wahres Kunstwerk der Finanzierung“ erschaffen. Flügel wieder zurück, Konzert am EBG, Bewirtung und Erfrischung durch den Förderverein – es war einfach schön, wie „früher“.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

So wird es auch weitergehen: Die nächste Möglichkeit, den Steinway-Flügel zu erleben, bietet sich am 7. Juli zum Auftakt der neu entwickelten Veranstaltungsreihe „EBG in Concert“. jpw