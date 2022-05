Stattlichen Betrag überwiesen

Walldürn. In seinem Bericht anlässlich der Mitgliederversammlung des Fördervereins der FG „Fideler Aff“ am Samstag im Gasthaus „Zum Hirsch“ bezifferte Vorsitzender Matthias Hefner die aktuelle Mitgliederzahl auf 73. In seinem Rückblick erinnerte er an die Aktivitäten des zurückliegenden Jahres wie die Beteiligung am ersten „Dürmer Lichderfeschd“, die Finanzierung des neuen gemeinsamen Internetauftritts des Hauptvereins und des Fördervereins, den Aufbau eines Organisationsteams und die Aufnahme des Fördervereins in den Narrenring Main-Neckar. Schatzmeisterin Carina Gehrig berichtete von einem wiederum stattlichen Spendenbetrag, der an den Hauptverein überwiesen worden sei. In Vertretung der verhinderten Kassenprüferin Thea Englert bestätigte die Schatzmeisterin des Hauptvereins, Andrea Bauer, eine einwandfreie Buchführung. Die Entlastung des Vorstands fiel einstimmig aus. Falko Günter, Vorsitzender des Hauptvereins, hob in seinem Grußwort die Bedeutung des Fördervereins für die FG hervor und dankte den Vorstandsmitgliedern für die stets tatkräftige Unterstützung. ds

