Start in den Herbst mit neuem Format

Der Blasmusikverband startet mit einem internationalen Gast und neuem Format in den Herbst. Es gibt verschiedene Angebote, unter anderen für Jungmusiker und Dirigenten.

Odenwald-Tauber. Eine der Hauptaufgaben des Blasmusikverbandes liegt in der Aus-, Weiter- und Fortbildung seiner Musiker. Der Blasmusikverband Tauber-Odenwald-Bauland nimmt diese Aufgabe nicht nur sehr ernst, sondern versucht auch immer neue Angebote zu machen und zu entwickeln. Mit einem Workshop für Blechbläser startet der Verband in die zweite Jahreshälfte. Als Dozent konnte kein geringerer als Martin Reuthner gewonnen werden, der diesen Workshop am 10. September im Mosbacher Fideljo abhielt.

Gefragter Solist

Martin Reuthner, Jahrgang 1971, absolvierte sein Jazzstudium John Marshall, spielte parallel im Bundesjazzorchester unter dem renommierten Peter Herbolzheimer und begann seine Karriere dann in verschiedenen Musicalproduktionen. Mittlerweile ist Martin Reuthner nicht nur gefragter Solist in diversen deutschen musikalischen Spitzenformationen, sondern auch Leiter der Big Bands der Uni Siegen und der Hochschule Düsseldorf und Trompetenlehrer beim Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr in Hilden. Ein Glücksfall also, dass Gerhard Schäfer, Verbandsdirigent des Blasmusikverbandes den gebürtigen Mosbacher für diesen Workshop gewinnen konnte. Die Rückmeldungen der Teilnehmer waren eindeutig. Dieser Workshop sollte keine Eintagsfliege bleiben.

Mit einem neuen, hybriden Format machte der Verband ein Angebot für Musiker, die sich für das Thema „Dirigieren“ interessieren beziehungsweise natürlich auch für alle, die schon Verantwortung als Dirigent übernommen haben. Insgesamt drei Module umfasst das Angebot, wobei diese Module unabhängig voneinander, also auch einzeln, belegt werden können.

Zwei Module

Im ersten Modul stand die Unterhaltungsmusik im Vordergrund. Am 11. September trafen sich die Teilnehmer zu einem Online-Workshop, im Rahmen dessen die Literatur, die bereits im Vorfeld versandt worden war, erarbeitet und besprochen wurde. Die zweite Phase des Moduls erfolgte eine Woche später im Rahmen einer Präsenzveranstaltung.

Mit Peter Pfeiffer konnte ein renommierter Dirigent und Wertungsrichter gewonnen werden, der mit den Teilnehmern am Vormittag Schlagbilder, das Geben von Einsätzen, sowie verschiedene probenpädagogische Aspekte erarbeitete. Am Nachmittag bildete sich aus den Musikvereinen Neudenau, Siglingen und Sulzbach ein Workshoporchester, mit dem die Stücke erarbeitet wurden. Auch hier wurde ein durchweg positives Fazit gezogen. Das neue Format hat den ersten Härtetest bestanden und findet nun im Dezember seine Fortsetzung, dann mit dem Schwerpunkt auf der konzertanten Blasmusik.

Auch für die Jungmusiker wird es, wie gewohnt, ein Angebot geben. Das Team um Verbandsjugendleiter Martin Heß steckt bereits in den Vorbereitungen zur Abnahme des Jungmusikerleistungsabzeichens am 12. November in Walldürn. Nach den harten pandemiebedingten Einschränkungen freut sich der Blasmusikverband, dass es wieder möglich ist, alte und neue Formate anbieten und die Musiker und Vereine unterstützen zu können.