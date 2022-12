Stärkung der Region wurde mit Umgehung Wirklichkeit

Adelsheim. Dieser Tag ging in die Geschichte der Baulandstadt Adelsheim ein: Am Samstag, 21. Mai, um 14 Uhr ist die lang umkämpfte und lang ersehnte Ortsumfahrung Realität und für den Verkehr freigegeben worden.

„Die Fertigstellung der Ortsumfahrung der B 292 wurde in Adelsheim schon lange herbeigesehnt – hoffte man dadurch doch, dass der Schwerlastverkehr um die Innenstadt gelenkt wird. Außerdem war die Ortsumfahrung die Voraussetzung dafür, dass die Bundesstraße, die mitten durch die historische Altstadt führt, künftig eine Gemeindestraße wird, die wir so umgestalten können, wie wir es am sinnvollsten erachten“, erklärte Bürgermeister Wolfram Bernhardt im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

Mit dem Band-Durchschnitt haben Landes-Verkehrsstaatssekretärin Elke Zimmer und die Karlsruher Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder zusammen mit Minister Peter Hauk, Landrat Dr. Achim Brötel, dem Adelsheimer Bürgermeister Wolfram Bernhardt, dem Osterburkener Bürgermeister Jürgen Galm, den Bundestagsabgeordneten Nina Warken und Meinolf Stendebach den Verkehr für die „B 292 Ortsumfahrung Adelsheim“ freigegeben.

Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder freute sich über viele Bürger, die der Verkehrsfreigabe durch ihre Anwesenheit und ihr Interesse einen besonders lebendigen Rahmen gaben. Damit könne sich das innerstädtische Leben wieder neu entwickeln, so die Regierungspräsidentin. „Die Freigabe des letzten Teilabschnittes ist ein entscheidender Schritt für eine bessere verkehrliche Anbindung der Region“, betonte Landrat Dr. Achim Brötel.

Damit, so der Kreischef weiter, sei auch eine Verbesserung der Lebensbedingungen verbunden, zumal der ländliche Raum zwingend auf die Straßen angewiesen sei. „Die 57,8 Millionen Euro sind bei uns richtig angelegt“, zeigte er sich überzeugt. „Jetzt ist es endlich soweit“, freute sich auch Minister Peter Hauk und ergänzte: „Das ist eine echte Chance, die Adelsheim auch nutzen muss.“ Jetzt gehe es mit der B 292 weiter Richtung Mosbach. Bürgermeister Wolfram Bernhardt lud die Gäste zum Bürgerfest unter die Seckachtalbrücke ein. Und das ließen sich die Bürger nicht entgehen.

„Eine Kette von Menschen haben hier mitgeholfen. Es ist ein Gemeinschaftswerk von vielen Beteiligten“, sagte Diplom-Ingenieur Arno Hofmann von der Bauleitung Buchen im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Die Vollendung ihrer neuen B 292 feierten die Adelsheimer und ihre Gäste mit einem Bürgerfest direkt unter der Seckachtalbrücke auf dem Würth-Gelände. Nachdem die Umgehung abgeschlossen ist , beschäftigt sich Adelsheim intensiv mit dem Thema Stadtentwicklung. Das Stadtplanungbüro „Endboss“ stellte bereits Möglichkeiten für die Zukunft vor.