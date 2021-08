Sportverein steht auf solidem Sockel

Bei der Jahreshauptversammlung des SV Schlierstadt standen zahlreiche Ehrungen auf dem Programm.

Hans Genzwürker wurde in Würdigung seiner mehr als 50-jährigen engagierten Mitarbeit in vielen verantwortlichen Positionen des Vereins, darunter auch der als Vorsitzender, einstimmig und unter stehendem Beifall der Versammlung, zum Ehrenvorsitzenden des SV Schlierstadt ernannt.

Maria Ebel und Harald Wallmann wurden wegen ihrer jahrzehntelangen engagierten Mitarbeit im Verein in verschiedenen Bereichen einstimmig zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt.

Fußballkreis-Ehrenamtsbeauftragter Christoph Walter verlieh im Namen des Badischen Fußballverbandes die Spielerehrennadel in Gold an Benny Schmidt, die Spielerehrennadel in Silber an Tom Friedenberger und die Spielerehrennadel in Bronze an Tobias Breitinger. Walter lobte insbesondere das große Engagement für die Jugend. Dies sei wichtig in Zeiten, in denen Vereine zunehmend Schwierigkeiten haben, Vereinsnachwuchs zu gewinnen.

Für ihre 50-jährige Vereinstreue wurden Albert Gramlich, Gebhard Gramlich, Wilhelm Hennrich und Theo Zimmermann durch ein Weinpräsent geehrt.

Für 40 Jahre Vereinstreue erhielten Joachim Gehrig und Birgitt Grimm eine Urkunde mit der Vereinsnadel in Gold.

Für 30 Jahre Vereinstreue erhielten Ursula Gramlich, Jürgen Türschel, Andreas Waltenberger und Eva-Maria Wieland eine Urkunde mit der Vereinsnadel in Silber.

Für 15 Jahre Vereinstreue erhielten Christian Buding, Tom Friedenberger, Rico Genzwürker, Thilo Kirschenlohr, Karin Münch, Steffen Schwebler und Karin Stanzl eine Urkunde mit Ehrennadel. cg