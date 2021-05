Spielgerät wird bald aufgestellt

Sennfeld. Die Volksbank Franken übergab eine Spende von 7630 Euro an den Förderverein evangelischer Kindergarten „Arche Noah“ Sennfeld . Über die Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ der Volksbank sammelte der Förderverein evangelischer Kindergarten Arche Noah Sennfeld drei Monate lang Spenden für das Projekt „Spieleturm Kindergarten Sennfeld“. Vor einigen Tagen ging das Projekt erfolgreich zu Ende und es wurden mit 7630 Euro sogar 152 Prozent des Finanzierungsziels erreicht. Vom Verein waren 5000 Euro angestrebt worden. Die Volksbank Franken beteiligte sich mit einem Betrag von 2500 Euro.

Scheck übergeben

Im Außenbereich des Kindergartens übergab nun Bereichsleiter Pascal Mathes von der Volksbank Franken den offiziellen Spendenscheck an die Verantwortlichen des Kindergartens und des Fördervereins. Kathrin Schwab vom Förderverein freute sich sehr über die hohe Spendenbereitschaft der Bevölkerung. Durch die Vielzahl der Spender kann der Spieleturm nun überwiegend vom Förderverein finanziert werden. Das Spielgerät wird voraussichtlich in den nächsten Wochen am Kindergarten aufgestellt, was die Kinder sicherlich freuen wird.