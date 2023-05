Spezialist für alle Instrumente

Odenwald-Tauber. Verbandsdirigent Steffen Siegert begrüßte im Namen des Blasmusikverbandes über 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie neun Dozenten in der Mensa der Martin-von-Adelsheim-Schule zum Workshoptag des Blasmusikverbandes.

„Die Fort- und Weiterbildung der Musikerinnen und Musiker ist eines unserer zentralen Anliegen“, so Siegert. Umso mehr freute er sich, dass das Format „Alles an einem Tag“ wieder so gut angenommen wurde. Alles an einem Tag bedeutet, dass für jedes Register des Blasorchesters ein Workshop mit einem Spezialisten für das jeweilige Instrument angeboten wird.

So standen den Musikern an diesem Tag Experten für Querflöte, Oboe, Klarinette, Saxophon, Horn, Trompete, Posaune, Bariton und Tuba zur Verfügung. Dabei war es dem Verband wichtig, dass die eingeladenen Dozenten nicht nur fachlich bestens qualifiziert sind, sondern auch einen direkten Bezug zur Blasmusik haben. So fand sich auf der Dozentenliste vielfach das „Who is Who“ der süddeutschen Blasmusikszene.

Mit Maria Wunder (Klarinette), Moritz Thiele (Saxophon) und Sabrina Buck (Trompete) konnten drei Dozenten gewonnen werden, die aktuell im Landesblasorchester Baden-Württemberg spielen, wobei Maria Wunder dort sogar Konzertmeisterin ist und somit ganz wichtige Impulse für die Klarinetten setzen konnte.

Mit Valerie Walter (Flöte), Tobias Hauenstein (Bariton) und Oskar Schwab (Tuba) waren aktive und ehemalige Musiker der Militärmusik der Bundeswehr im wahrsten Sinne des Wortes im Einsatz. Maria Riegel (Oboe), Johann Schilf (Posaune) und Volker Funke sind an verschiedenen Musikschulen des Landes bzw. als Dirigenten verschiedener Orchester in Baden-Württemberg tätig. Gerade der aus Karlsruhe stammende Volker Funke konnte wunderbar die Brücke zwischen Musiker und Dirigent schlagen und so den Workshop im Bereich Horn bereichern.

In insgesamt zwei Workshop-Runden ging es darum, die Fähigkeiten und Fertigkeiten auf dem eigenen Instrument zu verbessern. Von Ansatz und Atmung über die Wahl des richtigen Mundstücks bis hin zur richtigen Intonation und Haltung auf dem jeweiligen Instrument reichte der Bogen, den Teilnehmer und Dozenten spannten. Für die teilnehmenden Musiker war es dabei zweitrangig, ob sie Anfänger oder Fortgeschrittene waren.

Den Dozenten gelang es hervorragend, auf die jeweiligen individuellen Bedürfnisse einzugehen. Dies zeigte sich auch am Ende des Workshops, als man sich wieder in der Mensa traf und fast jedes Register in einem kleinen Ensemble die Ergebnisse des Tages präsentierte. Doch bevor die Abschlusspräsentation begann, dankte Verbandspräsidenten Herbert Münkel allen Beteiligten. Aus seiner Sicht habe der Tag gezeigt, wie wichtig solche Angebote für die Vereine und Musiker seien und dass der Verband deshalb gerne in diese Form der Fortbildung investiere. Als Dank für ihre wertvolle Arbeit erhielten die Dozenten ein kleines Präsent aus der Region. In seinem Schlusswort dankte Verbandsdirigent Siegert allen, die zum Gelingen des Tages beigetragen haben.

Das abschließende „Kaffeekonzert“ spannte dann gleich einen Bogen von Originalkompositionen für einzelne Register über Arrangements aus Filmmusik, lateinamerikanischen Klassikern, Oper und Musical. Dass dieser Tag wichtig war und gut angenommen wurde, zeigte sich auch am Ende, als niemand so recht gehen wollte und man noch lange in kleinen Gruppen zusammensaß und den Tag Revue passieren ließ.