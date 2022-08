Rosenberg. Mit dem „Wasserrutschen-Spaß“ begann das Kinderferienprogramm der Gemeinde Rosenberg am Freitag an der Talmühle. Das Veranstalterteam vom „Närrischen Seniorencafé“, dem DRK-Ortsverein und der Feuerwehr hatte am Hang bei der Kirnau eine mehr 20 Meter lange Wasserrutsche aufgebaut. 60 Kinder und Jugendliche – und Bürgermeister Ralph Matousek – nutzten die Gelegenheit und genossen die Erfrischung. Die Veranstalter sorgten auch für das leibliche Wohl der Teilnehmer. Bild: Helmut Frodl

