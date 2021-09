Soziale Kompetenzen der Schüler gefördert

Adelsheim/Osterburken. Die Sommerschule ermöglichte auch in diesem Jahr 25 Schülern der Martin-von-Adelsheim-Schule sowie der Schule am Limes einen wunderbaren Einstieg zurück in den Schulalltag. In einem kleinen feierlichen Rahmen präsentierten die Schüler ihre selbst erstellten Produkte und Aktivitäten. „Warum kann Schule nicht immer so sein?“, fragte Johanna Bender, kurz bevor die Abschlusspräsentation begann. Man sah ihr an, wie schwer ihr der Abschied von der Sommerschule fiel. Wenn eine Woche in der Schule so endet, dann haben die Betreuer wohl alles richtig gemacht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schülerpräsentationen

Zu Beginn der Abschlusspräsentation begrüßten die Schüler die Teilnehmer der Sommerschule sowie die geladenen Gäste Florian Loser (Schulleiter der Martin-von-Adelsheim-Schule), Steffen Bachert (Konrektor der Schule am Limes Osterburken), die Mitarbeiter der Forstwirtschaft sowie die durchführenden Lehrkräfte. Anschließend stellten einzelne Schüler in Gruppen vor, was sie neben der Wiederholung des Unterrichtsstoffes aus Klasse 7 in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch noch so alles erlebt hatten.

Montags durften sich die Teilnehmer zunächst im Rahmen von Kooperationsspielen miteinander vertraut machen. Beim Murmelspiel beispielsweise ging es um Schnelligkeit, Konzentration und Teamfähigkeit. In einem kleinen Wettkampf durften sich Florian Loser und Steffen Bachert an dem Spiel Jenga im Großformat ausprobieren. Wer schafft es in der vorgegebenen Zeit, den Turm höher zu bauen als der andere, ohne dass dieser einstürzt?

Die nächste Gruppe stellte den Hochsitzbau im Bronnacker Wald zusammen mit Christof Hilgers und Björn May vor. Es musste viel und genau gemessen, gesägt und zusammengenagelt werden. Beim Geocaching unter Leitung von Markus Volk und Manuel Mannuß stellten die Schüler ihre Englischkenntnisse unter Beweis. So erhielten sie Anweisungen auf Englisch und mussten Aufgaben lösen, um an die nächsten Koordinaten zu kommen. Letztlich erreichten sie alle das Ziel, eine 250 Jahre alte Eiche.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für das Grillfest am Tag darauf musste einiges vorbereitet werden. Eine Einkaufsliste wurde erstellt und am Grillplatz angekommen, sammelten die Schüler Holz für ein Feuer. Mit Spielen endete der Abend. Am Donnerstag stand der Bau von Nistkästen aus Holz, Nägeln und Dachpappen auf dem Plan. Auch hier bewiesen die Jugendlichen ihr handwerkliches Geschick. Bei allen Aufgaben und Aktivitäten kam es vor allem auf Teamarbeit sowie soziale Kompetenz an, aber auch der Erlebnischarakter kam nicht zu kurz.

Mit einem gemeinsamen Mittagessen, bei dem sich alle noch einmal rege über das Erlebte austauschten, klang die Sommerschule gemütlich aus.