Adelsheim. Schon zum zweiten Mal ist Welttag des Buchs und keiner liest vor – das gefällt Autorin Gisela Sachs überhaupt nicht. „Jetzt ist ein Jahr rum, und wir stecken immer noch in der Pandemie“, sagt sie. Deshalb findet das Lesefest bei ihr wieder digital statt. „Nicht ideal, aber man muss halt aus allem das Beste herausholen, oder?“, schmunzelt die in Adelsheim aufgewachsene Krimi- und Kinderbuchautorin. ’Ich schenk’ Dir eine Geschichte’ heißt ihre Devise auch in diesem Jahr – eine Geschichte über ein kleines Entchen. „Es ist als die anderen Enten im See. Es hat ein Sprachfehler und wird deswegen gehänselt“, beschreibt die Wahl-Heilbronnerin ihren Text. Das Entchen reißt aus, um sein Glück anderswo zu suchen.

Den Text bekommen die Schüler der Martin-von-Adelsheim-Schule per Mail geschickt, lesen ihn und sprechen darüber. Auch Schüler aus der Seckacher „Klinge“ lesen mit, berichtet die Autorin. Für Gisela Sachs ist der Vorlesetag „ein Sonnenstrahl im Alltag“. Es gehe um die Liebe unter den Menschen, die das Leben lebenswert macht, um das Miteinander und um das Respektiertwerden.

Eine besondere Leserin lebt in einem Heilbronner Pflegeheim. Die 98-Jährige liest begeistert die Bücher von Gisela Sachs in Großschrift. „Die Dame wird mit einem besonderen Buch in Großschrift bedacht: Die Versandhausbraut, ein Regionalroman. Der Roman spielt in und um Heilbronn herum. Das mag Frau Agnes“, sagt Gisela Sachs. sab