Sirenentest in Adelsheim

Adelsheim. Die Warnung der Bevölkerung über einen Notfall wie einen Großbrand oder Hochwasser erfolgt auch über Sirenen. Um die Bevölkerung mit den Sirenensignalen vertraut zu machen und zu überprüfen, ob die Sirenen funktionieren und die Flächendeckung gegeben ist, findet am Samstag, 30. Oktober, um 11.30 Uhr ein Sirenenprobealarm statt. Es wird ein gleichbleibender Heulton für die Dauer von einer Minute zu hören sein. Im Ernstfall ist das das Zeichen für Entwarnung.

Die Sirenen befinden sich in Adelsheim auf dem Dach des Bauhofgebäudes, in Sennfeld auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses und in Leibenstadt auf dem Dach des Alten Schulhauses. Auch Personen, die diese Information möglicherweise nicht erreicht, sollen benachrichtigt werden, weil insbesondere ältere Mitmenschen durch das Sirenengeräusch stark verunsichert werden könnten, so die Stadtverwaltung. Rückfragen gehen an das Bürgermeisteramt Adelsheim, Telefon 06291/620012, oder per Mail an andreas.wiltschko@adelsheim.de.