Bauprojekt in der Rietstraße Adelsheim - Drei Partien sind bereits eingezogen / Alle zwölf stadtnahen Wohnungen sind verkauft „Sich zu verkleinern war eine gute Sache"

37 Jahre hat Günter Lamla im Neubaugebiet in einem Haus mit 140 Quadratmetern gewohnt. Jetzt ist er umgezogen in eine Eigentumswohnung in der Rietstraße. Sie hat nur 83 Quadratmeter.