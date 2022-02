Senioren in froher Runde

Adelsheim. Erstmalig in diesem Jahr wieder trafen sich einige Senioren der Schützengesellschaft zum Stammtisch in fröhlicher Runde. Es ist seit vielen Jahren zur schönen Tradition geworden, dass man sich einmal im Monat in froher Runde trifft. Zum Hähnchenessen, zum gemütlichen Plausch, zu einem guten Tropfen Wein. Und dies immer unter Berücksichtigung der gerade geltenden Pandemie-Verordnungen.

Ungebrochener Ehrgeiz

Ein wichtiger Bestandteil des Abends ist das Schießen um den Seniorenpokal. Als Senior gilt laut Schießordnung des deutschen Schützenbundes jedes Mitglied ab dem 55. Lebensjahr. Beim sportlichen Wettbewerb um die Pokale schießen die Senioren mit dem Luftgewehr auf zehn Meter, stehend aufgelegt. Und entwickeln dabei durchaus ungebrochenen Ehrgeiz!

Die einzelnen Ergebnisse werden über das gesamte Kalenderjahr addiert. Am Ende gewinnt die höchste Gesamtringzahl den Seniorenpokal und den Seniorinnenpokal. Denn auch die Frauen mischen beziehungsweise schießen kräftig mit.

Gute Ergebnisse

Die Ergebnisse der Erstplatzierten vom 18. Februar sind durchaus beachtenswert. Von möglichen 200 Ringen erreichten: Platz 1 mit 183 Ringen Hans-Jörg Besser und ebenfalls Platz 1 mit 183 Ringen Karlheinz Hochwald; Platz 2 mit 181 Ringen Roselies Bäumler; Platz 3 mit 179 Ringen Reinhold Killian; Platz 4 mit 175 Ringen Roland Rottler; Platz 5 mit 169 Ringen Dr. Dirk Altmeppen.