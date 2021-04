Seiteneingang zur Kapelle wird erneuert

Adelsheim. Die Sanierung des Vorplatzes der Kirche St. Marien wurde erfolgreich abgeschlossen. Ein Bericht dazu war Thema der Mitgliederversammlung des kirchlichen Baufördervereins der katholischen Kirche St. Marien am Sonntag im Anschluss an den Gottesdienst.

Dabei gab der Vorsitzende Andreas Reize zunächst einen kurzen Rückblick über die Vereinsarbeiten seit der letzten Mitgliederversammlung sowie Informationen über die Situation des Baufördervereins.

Derzeit 69 Mitglieder

Aktuell gehören dem Verein 69 Mitglieder an. Weitere Mitglieder zur Unterstützung des Vereins sind immer willkommen, so Reize. Beitrittserklärungen gibt es beim katholischen Pfarramt in der Lachenstraße 18 in Adelsheim sowie beim Vorsitzenden Andreas Reize, Schafberg 12, in Adelsheim. Der Bauförderverein der katholischen Kirche St. Marien unterstützt die Erhaltung der Bausubstanz sowie die Planung und Durchführung von Maßnahmen seit 26 Jahren.

Im weiteren Verlauf der Sitzung gab Gisela Bopp den Kassenbestand bekannt. An das erzbischöfliche Ordinariat wurden im Jahre 2020 2800 Euro zur unterstützenden Schuldentilgung überwiesen.

Nach Abzug einiger Ausgaben betrug der Kassenbestand zum 31. Dezember noch 97,90 Euro. Andreas Reize bedankte sich bei Gisela Bopp für die stets einwandfreie, akribische Kassenführung sowie für ihr großes, langjähriges und zuverlässiges Engagement.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war der Abschluss der gelungenen Sanierung des Vorplatzes der Kirche. Die veranschlagten Gesamtkosten von 150 000 Euro konnten eingehalten werden. Die Spendenaktion zusammen mit der Volksbank Franken zur Sanierung des Vorplatzes erbrachte den erfreulichen Betrag von 5500 Euro ein. Ein besonderes Dankeschön galt allen Spendern.

Es folgte eine ausführliche Information über die geplanten Maßnahmen in diesem Jahr. Der seitliche Eingang zur Kapelle soll mit den bei der Sanierung des Vorplatzes noch übrig gebliebenen Platten erneuert werden. Die Eingangstüre von der Kirche zur Sakristei soll einbruchsicher verstärkt werden. Der Schaukasten vor der Kirche soll erneuert werden. Nicht zuletzt soll die Eingangstüre zur Kirche fachgerecht renoviert werden.

Andreas Reize gab noch bekannt, dass sich die Kirche auch an dem Glasfaserausbauprojekt „Toni“ beteiligt. Der Vertrag sei bereits unterzeichnet. Die Sitzung endete mit einem Dankeschön des Vorsitzenden an alle Beteiligten.