„Schwanen“ schließt Ende November

Osterburken. Der bekannte Gasthof „Zum Schwanen“ in Osterburken wird zum 30. November seine Türen für immer schließen. Das machte Sonja Rüdinger-Matt in einer kurzen Meldung auf der Homepage sowie in den Sozialen Medien bekannt. Wirtschaftliche und private Beweggründe hätten sie dazu erwogen, das familiengeführte Traditionsunternehmen zu schließen. „Bis es soweit ist, sind wir weiterhin voll und ganz für Sie da“, heißt es in der Meldung weiter. Demnach würden sich die Öffnungszeiten nicht ändern.

