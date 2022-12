Schulgarten erhält einen Förderpreis

Adelsheim. Gräfin Bettina Bernadotte, Ehrenmitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten, hat aus allen am „Tag des Schulgartens 2022“ teilnehmenden Schulen die drei Gewinner ermittelt. Einer der Förderpreise in Höhe von 300 Euro geht an das Schulgarten-Team des Eckenberg-Gymnasiums.

Die Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten, Prof. Dr. Dorothee Benkowitz von der Pädagogischen Hochschule Weingarten, fand bei der Scheckübergabe lobende Worte für die stabile und vorbildliche Schulgarten- und Netzwerkarbeit in Adelsheim.

Schulleiter Martin Klaiber, Abteilungsleiter Christian Puschner und Schulgartenbeauftragte Svenja Rappold sowie das gesamte Team sind stolz und freuen sich über die Auszeichnung.

Fortbildungen zu Themen rund um Schulgarten und Tierhaltung sind seit einigen Jahren äußerst beliebt – viele Kitas und Schulen haben den Mehrwert dieser Lernangebote erkannt und qualifizieren ihr Personal.

Vor allem mit dem Gedanken, eine Schulimkerei aufzubauen, tragen sich derzeit viele Schulleitungen und engagierte Kolleginnen und Kollegen, um damit die vielfältigen Möglichkeiten in den Unterricht zu integrieren oder Arbeitsgemeinschaften anzubieten. Deshalb organisierte das Team des LSZU am „Tag des Schulgartens“ eine Fortbildung mit dem Thema „Honigbienenhaltung an Schulen“.

Schulgärten sind heute wichtiger als je zuvor und sollten entsprechend ihrer Bedeutung in der Bildungslandschaft der Bundesländer einen zentralen Platz bekommen.

Um der Öffentlichkeit zu zeigen, was Schulgärten leisten und welches Potenzial sie besitzen, ruft die Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten jedes Jahr den bundesweiten „Tag des Schulgartens“ aus.