Schützenhausdach soll erneuert werden

Adelsheim. Nach neunmonatiger Zwangspause wurde der Schützenhausbetrieb im August wieder aufgenommen und der Vereinsbetrieb lief langsam wieder an, so die Bilanz der Mitgliederversammlung die jüngst im Schützenhaus stattfand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die Corona-Pandemie hat uns mehr als ein Jahr vieles abverlangt“, so Oberschützenmeister Armin Schweizer in seiner Begrüßung. „Und wenn wir auch heute noch mit Einschränkungen leben müssen, so sollten wir dennoch die vorhandenen Möglichkeiten nutzen, wieder unserem geliebten Hobby, dem Schießsport und dem Vereinsleben, nachzugehen und damit auch ein Stück Normalität in unser aller Leben zurückzugewinnen. Der Anfang ist gemacht, nun liegt es an uns allen was daraus wird. Die neuerliche Einstellung des Schützenhausbetriebes aufgrund der Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg ab dem 2. November 2020 war für uns ein herber Rückschlag, sowohl in ideeller als auch in wirtschaftlicher Hinsicht. 9 Monate hatten wir den Schützenhausbetrieb eingestellt. Zum 02. August 2021 erfolgte die Wiederaufnahme des Schützenhausbetrieb“, so der Oberschützenmeister weiter.

Nun dürfen wieder sportliche Aktivitäten durchgeführt werden. Dazu wurde ein Infektionsschutzkonzept für den Schützenhausbetrieb erstellt. Derzeit ist die 3-G-Regel zu beachten (Geimpft-Genesen-Getestet).

Die ersten Seniorenstammtische wurden durchgeführt, auch der Trainingsbetrieb und insbesondere das Jugendtraining können wieder erfolgen. Die Erneuerung des Schützenhausdaches steht derzeit ganz oben auf der Agenda und soll bis Oktober abgeschlossen sein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sportliche Höhepunkte

Erster Schützenmeister Wolfgang Groß ließ die sportlichen Höhepunkte 2020 Revue passieren. Am Königs- und Ehrenscheibenschießen beteiligten sich 30 Mitglieder. Schützenkönig wurde Wilfried Lenuweit vor Marisa Gregori, Andreas Berg und Dietmar Madinsky. Jugendprinz wurde Benjamin Dinkel. Das Schießen um den Ehrenpreis gewann Roselies Bäumler. Die Vereinsmeisterschaften wurden Pandemie-bedingt nicht durchgeführt. Ebenso fanden keine Kreis- und Landesmeisterschaften statt. Der zweite Schützenmeister Dietmar Madinsky berichtete über die gesellschaftlichen Aktivitäten im Vereinsjahr. Den Höhepunkt bildete die Königsfeier 2020. Weitere Veranstaltungen sind der Pandemie zum Opfer gefallen. „Eine Putzaktion, in und um das Schützenhaus, zur Wiederaufnahme des Schützenhausbetriebes war das beste Mittel, um aus der Lethargie zu kommen“, so Madinsky.

Den Kassenbericht verlas Oberschützenmeister Armin Schweizer. Die Kassenprüfer Roland Rottler und Michael Fink bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung.

In seinem Grußwort bedankte sich Bürgermeisterstellvertreter Michael Sauter bei den Schützen für das Engagement zum Wohle der Allgemeinheit und ging in einem Exkurs auf die Historie im Schützenwesen und seinem langjährigen Brauchtum ein. Die von ihm beantragte Entlastung der Vorstandschaft erfolgte einstimmig.

Im Anschluss wurden langjährige Mitglieder geehrt. Mit der Vereinsehrennadel in Bronce wurde Rosmarie Danz ausgezeichnet und Conny Fischer, Pertra Kordelyos und Claudia Lenuweit erhielten die Vereinsehrennadel in Silber.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Erster Schützenmeister Groß hat abschließend noch auf das in Kürze anstehende Königsschießen und die Vereinsmeisterschaften hingewiesen. Außerdem richtete er einen Blick in das Jahr 2023. Dann nämlich dürfen die Adelsheimer Schützen ihr 200-jähriges Vereinsbestehen begehen. Oberschützenmeister Armin Schweizer lud dazu ein, im Rahmen der Aktion „Schützen23“ sich aktiv in die Gestaltung der Zukunft des Vereins einzubringen.