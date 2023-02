Schülerkonzert mit vielen Facetten

Adelsheim. Am Eckenberg-Gymnasium haben Musikprofilschüler die Möglichkeit, kostenfreien Einzelunterricht zu erhalten. Sowohl mit dem im Rahmen des Musikprofils erlernten Instrument als auch mit Instrumenten, die sie zum Teil schon seit ihrer frühen Kindheit spielen, können sich musikalisch begabte und engagierte Schüler an der Schule einbringen.

„Best of Musikprofil“

Eine Bühne für solistische Beiträge bieten hierbei unter anderem die seit dem letzten Jahr stattfindenden Konzerte unter dem Motto „Best of Musikprofil“. Sieben Schülerinnen und Schüler haben ein Konzertprogramm von circa 45 Minuten vorbereitet. Das Programm eröffnete Felicia Stromberger (Klasse 6) mit dem harmonisch-klangmalerischen Klavierstück „Schiff im Gewitter“ von Anikó Drabon.

Präsentation auf dem Flügel

Auf dem im letzten Jahr aufwendig restaurierten Steinway-Flügel versetzte sie mit ihrem sehr sicheren Vortrag in so jungem Alter die Zuhörer in Staunen. Lea Haiml (Klasse 7) verzauberte das Publikum mit ihrer ausdrucksvollen Stimme. Sie präsentierte die berühmte Arie „Gia il sole dal gange“ von Alessandro Scarlatti. Dieses Stück war ein Teil ihres Programms beim diesjährigen Regionalwettbewerb „Jugend Musiziert“, bei dem sie einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb erhielt.

Ida Stock (JS 2), die kurz vor der fachpraktischen Abiturprüfung steht, entführte mit der „Barcarolle“, dem 3. Frühlingsstück aus „Die Jahreszeiten op 37a“ von Pjotr Iljitsch Tschaikowski, in die Welt der Programmmusik. Ein eher selten erlebbares Instrument brachte Mira Zucker (Klasse 10) dem Publikum mit ein paar einleitenden Erklärungen näher.

Die letztjährige Preisträgerin beim Bundeswettbewerb bot auf ihrer Harfe das für dieses Instrument ungewöhnlich rhythmische und flotte Stück „Orphan Black“ von Katrin Unterlercher dar. Sehr vielseitig engagiert ist Elias Hambrecht (Klasse 9).

Er spielt nicht nur Kontrabass im Streichorchester, E-Bass in der Bigband und wird die für den 23. und 24. Mai geplanten Aufführungen der Musical-AG mit dem Titel „Coco Superstar“ begleiten. Er verstärkt zudem den EBG-Chor mit seiner Stimme. Er spielte den beliebten Satz „Rondo all’ongarese“ aus dem „Klaviertrio“ in G-Dur von Joseph Haydn, der für Kontrabass außergewöhnlich virtuos ist.

Musikalisch gut aufgestellt

Mit ihrer facettenreichen Stimme entführte Olivia Fink (JS 1) das Publikum in eine ganz andere Musikrichtung. Sie trug die Popballade „Easy On Me“ von Adele Adkins eindrucksvoll vor. Auch Emilie Schönbein (JS 2) ist musikalisch sehr breit aufgestellt. In der EBG-Bigband spielt sie Tenorsaxophon und hat privat Gesangsunterricht.

Bei den Vorbereitungen zu ihrem fachpraktischen Abitur an der Querflöte wurde sie tatkräftig von Johannes Liepold, seit diesem Schuljahr Instrumentallehrer für Holzblasinstrumente am EBG, begleitet. Aus ihrem Abiturprogramm spielte sie mit viel Ausdruck eine Komposition im Stil eines sizilianischen Tanzes, die bekannte „Sicilienne“ von Gabriel Fauré. Sie beendete den musikalischen Teil des Abends mit einem zweiten Stück, dem „Allegretto“ von Benjamin Godard als virtuoser Rausschmeißer.

Dank der Bewirtung des Fördervereins des Eckenberg-Gymnasiums ging das musikalische Programm nahtlos in einen gemütlichen Teil über. Bei Häppchen und Getränken konnten die zahlreichen Konzertbesucher und Musiker den Abend gemütlich ausklingen lassen und miteinander ins Gespräch kommen.