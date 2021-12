Schüler sind schon „drin“

Adelsheim. Am 13. September war es soweit: Die ersten Gäste betraten die neue Adelsheimer Eckenberghalle. Es waren allerdings keine Konzertbesucher, sondern Schüler der benachbarten Martin-von-Adelsheim-Schule. Für sie wurden in der neuen Sport- und Kulturhalle drei Klassenzimmer eingerichtet. Diese konnten direkt nach den Sommerferien bezogen werden, wenn auch zunächst noch mit einigen Provisorien.

Im „Rest“ der Halle wurde allerdings noch weitergebaut. Ende Oktober waren gut sechs Millionen der kalkulierten Gesamtkosten von 11,7 Millionen Euro an die beauftragten Firmen angewiesen. Mit der Fertigstellung ist Ende Januar, Anfang Februar zu rechen. Die Einweihung wird allerdings erst am 6. Mai und dann hoffentlich ohne Corona-Einschränkungen gefeiert, gab Bürgermeister Bernhard bekannt.

Daneben gab es in Adelsheim noch weitere wichtige Baustellen: Mit einem ersten Hammerschlag begannen Anfang Juli die Arbeiten für ein Wohnprojekt der Johannes-Diakonie in der Oberen Austraße. Und nach den Herbstferien startete der Ausbau der wichtigen innerörtlichen Erschließungsachse, der Hergenstadter Straße. Dort wird das Kanalnetz saniert und aufgeweitet. Kurz vor Weihnachten geht die Baustelle in eine Pause, bevor die weiteren Abschnitte folgen. Mit mehreren Vorhaben steuert Adelsheim in Richtung Zukunft: Ein großes interkommunales Windparkprojekt wird ausgeschrieben, Freiflächenphotovoltaikanlagen entstehen und Überlegungen zur Marktstraße werden aufgenommen. Sie wird bald vom B-292-Verkehr befreit sein.