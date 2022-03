Schüler können stolz auf Fähigkeiten sein

Adelsheim. Die lange Tradition der Abiturientenkonzerte am Eckenberg-Gymnasium in Adelsheim wurde auch in diesem Jahr fortgesetzt. Die Schüler spielten in der kleinen Aula Stücke aus ihrem Abitur-Programm vor und nutzen diese Gelegenheit, um zusätzliche Sicherheit für ihre kurz bevorstehende fachpraktische Prüfung zu gewinnen.

Nach der Begrüßung durch den Kurslehrer Marco Rödiger machte Lena Waldenberger an der Trompete mit den Stücken „Variatio on Vou“ von Arban und dem 1. Satz „Sarabande“ aus einer Sonate des Komponisten Hubeau den Anfang.

Anschließend lauschten die Zuhörer Navina Fleig, die auf ihrer Klarinette „Fantasiestykker“ von Gade und „Grand Duo Concertant“ von von Weber gekonnt vortrug.

Es folgte Nina Boschmann am Klavier, die aus der „Sonate Nr. 2 op.2“ von van Beethoven das „Scherzo“, aus Mozarts „Sonate C-Dur KV 330“ den 2. Satz und die „Etudes tableaux op.33“ von Rachmaninoff ausdrucksstark präsentierte.

Johanna Schneider überzeugte mit ihrem Gesang und dem Song „I dreamed a dream“ aus Schönbergs Musical „Les Miserable“. Den 1. Satz der „Sonatine op 36 Nr. 3 Spiritoso“ von Clementi präsentierte Shaline Erhardt am Klavier und rundete ihren Vortrag mit dem „Valse op. 64 Nr.1“ von Chopin ab. Mit schöner Tongebung gestaltete Dirk Ernst an der Trompete zunächst den 2. Satz aus dem Konzert J. Haydns und anschließend die „Badinage“ von Bozza.

Es folgte Zahide Akderes sehr eindrucksvoller Vortrag am Klavier. Sie spielte den 1. Satz der „Kurfürstensonate WoO 47/2“ van Beethovens und zusätzlich die „Partita II, Sinfonia“ Bachs. Oboen-Kunst vom Feisten vermittelte Julia Janny im letzten Einzelvortrag. Sie präsentierte dem Publikum aus dem „Concerto for Oboe Op. 7 Nr. 6“ des Komponisten Albinoni den 1. und 2. Satz.

Im Konzertverlauf wurden alle Bläser professionell von István Koppanyi am Klavier begleitet.

Für den letzten Programmpunkt standen zwei Abiturientinnen gemeinsam auf der Bühne. Warum Zahide Akdere und Julia Janny beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ als Oboe-Klavier-Duo gemeinsam einen ersten Preis erreichten und zum Landeswettbewerb weitergeleitet wurden, bewiesen die beiden beim Vortrag der Stücke „Sonate für Oboe und Klavier III“ des Komponisten Saint-Saens und „Red“ aus „Four personalities“ von Morris.

Das kurzweilige Programm wurde von diesem leistungsstarken Jahrgang auf sehr hohem Niveau vorgetragen. Die Schüler können stolz sein auf ihre dargebotenen musikalischen Fähigkeiten und sich nun beruhigt weiter auf die bevorstehende Prüfung vorbereiten.