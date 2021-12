Schüler am Adelsheimer Eckenberg-Gymnasium sammelten 7700 Euro für Kinder im Ahrtal

Adelsheim. Ein wenig Stolz ist mit dabei, wenn eine Schule so etwas über ihre Schüler berichten darf: Am Spendenlauf-Tag vor den Sommerferien liefen und schwammen die Schüler des Eckenberg-Gymnasiums Adelsheim so weit, dass sie mehrere Tausend Euro bei ihren Geldgebern einsammelten. Dieser stattliche Betrag geht nun an Kinder aus dem Ahrtal.

Belastung ist hoch

Normal ist derzeit vieles nicht mehr. Die Weihnachtszeit aber bietet und bedeutet in der schwierigen Zeit vielen Beständigkeit und Gemütlichkeit. Die Belastungen durch die Pandemie wurden für die Menschen im Ahrtal unermesslich gesteigert, als ihr Hab und Gut vom Hochwasser der Ahr weggerissen wurde.

Flutopfern helfen

Für die SMV des Eckenberg-Gymnasiums war klar: Der diesjährige Spendenlauf sollte zu Gunsten der Flutopfer stattfinden. Der Laufbereitschaft der Schüler ist zu verdanken, dass an diesem Tag ordentlich Strecke zurückgelegt wurde: Ob ins Eiscafé oder zur Grillhütte in Nähe oder Ferne – gesellig und mit guten Gesprächen unterwegs sein und dabei zu helfen, das ist eine ideale Mischung. Weniger gesprächig ging es wohl bei den Kinder der Klasse 7b2 zu, wenn sie sich nicht verschlucken wollte: Sie hatten sich nämlich im Freibad getroffen und Bahnen gezogen. Sagenhafte 800 Euro steuerten die Schwimmer bei.

Nun übergab die SMV ganze 7700 Euro an das Unternehmen „Blackout – Eventmanagement“. Die Buchener sind sehr aktiv vor Ort im Ahrtal, wohin sie seit dem Hoch-wasser immer wieder fahren, um ohne Umwege Spendengelder einzusetzen. Ein besonderer Dank gilt den Finanziers dieser Aktion: denen, die ihr Taschengeld einbrachten ebenso wie Eltern, Verwandten und Unternehmen.

