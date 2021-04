Adelsheim. Eine unbekannte Person beschädigte zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 13 Uhr, zwei Autos, die im Friedrich-Gerner-Ring in Adelsheim abgestellt worden waren, so die Polizei. An einem Mercedes wurde der Heckscheibenwischer abgerissen, an einem Opel wurden beide Seitenspiegel beschädigt, ein polnisches Schimpfwort auf die Scheibe geschmiert und auf einem Türgriff Silikon angebracht.

AdUnit urban-intext1

Der Polizeiposten Adelsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06291/648770 entgegengenommen.