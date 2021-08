Römer und Gallier bestritten Wettkämpfe

Osterburken. 34 Römer und Gallier der KJG Osterburken Sommerfreizeit trafen sich mit ihren Zugpferden am Osterburkener Sportplatz zur gemeinsamen Reise. Zusammen nahmen sie den Weg nach Bödigheim auf sich. Nachdem die Gruppe den steilen Berg zum Lager auf dem Eckbuckel erklommen hatten, wurden dort die Schlafplätze zugeteilt. Abends beschworen die Kinder die Lagerregeln und nahmen anschließend einen Schluck des Zaubertranks. Am Lagerfeuer wurde der Abend gemütlich beendet.

Am Dienstag stand die Erkundung der Umgebung auf dem Programm. In einer Stadtrallye durch Bödigheim erfuhren die Kinder viel über die Stadt. Am Nachmittag gestalteten die Kinder eigenen Jutebeutel und die Lagerfahne. Abends stand der „Bunte-Abend“ auf dem Programm, der durch die unterschiedlichen Auftritte der einzelnen Hütten, durch viel Spaß gekennzeichnet war. Der Mittwoch startete nach dem Frühstück mit einem kleinen Aufwärmprogramm für den Sporttag. Ganz wie im Alten Rom war der Tag durch Wettkämpfe gekennzeichnet. Dabei standen Disziplinen wie Fußball, Baseball, Brennball und Völkerball auf dem Programm. Abgeschlossen wurde der Tag durch einen gemeinsamen Schlafsackgottesdienst mit Nachtwanderung.

Die Olympiade begann am nächsten Tag, bei der die unterschiedlichen Teams an Stationen gegeneinander antraten. Ein gemeinsamer Ausflug zum Badesee wurde auch gemacht. Der Höhepunkt des Tages war die Lagerdisko, bei der viel getanzt wurde und es lustige Spiele gab. Der letzte Morgen startete mit einem ausgiebigen Brunch. Danach wurde bei Sonnenschein die Heimreise angetreten.