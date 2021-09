Rettungskräfte beleidigt

Neckarelz. Eine Busfahrerin soll am Samstag gegen 10.15 Uhr in Neckarelz Rettungskräfte, die sich in einem Notfalleinsatz befanden, beleidigt haben, da der Rettungswagen die Straße blockierte. Während die Rettungskräfte eine Frau im Buchenweg aufgrund ihrer Verletzungen behandelten, parkten sie den Rettungswagen auf der Straße. Eine Busfahrerin, die nicht vorbeifahren konnte, betätigte vermutlich über längere Zeit ihre Hupe, teilte die Polizei mit.

Als die Rettungskräfte die Frau ansprachen, soll diese die beiden beleidigt haben. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/2090, melden.