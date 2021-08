„Respekt als Antwort und Prinzip“

Adelsheim. Im Frühjahr 2015 hatte das Modellprojekt „fördernde Gruppenkultur“ in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Adelsheim seine Arbeit aufgenommen, zum Monatsende läuft es aus. Anstaltsleiterin Katja Fritsche und CJD-Projektleiter Georg Horneber zogen nun eine überaus positive Schlussbilanz. Wie lange erhofft, nahmen an einer Feierstunde und einem kleinen Abschluss-Symposium in hybrider Form 30 Gäste in Präsenz teil.

Anstaltsleiterin Fritsche begrüßte Ministerialdirigent Martin Finckh und Territorialreferentin Dr. Natalia Sterz vom Justizministerium Baden-Württemberg, Birgit Pfitzenmaier, Leiterin der Abteilung „Gesellschaft und Kultur“, Nico Gerling und Dagmar Köller vom Christlichen Jugenddorfwerk sowie Maida Dietlein, langjährige stellvertretende Anstaltsleiterin des Jugendgefängnisses und Projektverantwortliche. Neben Professor Dr. Christian Schrapper von der Universität Koblenz und Dr. Jürgen Thomas vom kriminologischen Dienst Baden-Württemberg galt ihr Gruß dem Anstaltsbeirat der JVA mit Ralph Gaukel, Bürgermeister Wolfram Bernhardt und Eva-Maria Grimm sowie den im Projekt tätigen Kollegen der JVA.

Seit 2015 wurde mit jungen Strafgefangenen daran gearbeitet, in einem Hafthaus des geschlossenen Vollzugs eine „positive peer culture“ aufzubauen. Ziel war, die Jugendlichen anzuleiten, sich respektvoll miteinander auseinanderzusetzen und ihre Konflikte gewaltfrei zu lösen. Soziales Lernen und das Erzeugen einer Kultur gegenseitiger Wertschätzung waren Weg und Ziel zugleich, um negativen subkulturellen Einflüsse untereinander entgegen zu wirken. „Respekt als A ntwort und Prinzip“ (RAP) lautete die Grunddevise im Umgang mit herausforderndem Verhalten. Junge Menschen sollten in Verantwortung gebracht werden um positive Entwicklung zu ermöglichen und zu stabilisieren.

Birgit Pfitzenmaier sprach in ihrem Grußwort von sechs erfolgreichen Jahren und gut angelegtem Geld, mit dem man gern neue Wege im Jugendstrafvollzug ermöglicht habe.

Nico Gerling schilderte seitens des Christlichen Jugenddorfwerks wie sich zwei eigentlich gegenläufige Systeme aufeinander zubewegt hätten – die „hierachischen Knaststrukturen“ und die „positive peer culture“. Die entstehende Reibung habe auch Energie gekostet, das Zusammenwirken haben positive Effekte hervorgebracht.

Ministerialdirigent Finckh überbrachte die Grüße der neuen Justizministerin und kündigte einen baldigen Besuch von Marion Gentges an. Er sah im PPC-Projekt eine gelungene Umsetzung des Resozialisierungsanspruchs, mit dem es gelungen sei die Gewaltproblematik deutlich zu reduzieren und wichtige Impulse für gelingende Reintegrationsprozesse zu geben.

Danach hatten die unmittelbaren Akteure das Wort und Jessica Heffner und Cora Kern, die für das CJD als Gruppenprozessverantwortliche vor Ort mit Hauskonferenzleiterin Kristina Holderbach, Psychologin Sandra Stadtler-Schulz und dem AVD-Team um Steffen Volk das Projekt prägten, berichteten von nahezu 300 Teilnehmern und der elementaren Bedeutung täglicher Beziehungsarbeit. Welch beeindruckenden Resultate diese im Erfolgsfall hervorbringt wurde im Beitrag von Samuel K. deutlich, der einige Wochen nach seiner Entlassung freiwillig in die JVA zurückkam, um seine Erfahrungen zu schildern.

Aus wissenschaftlicher Sicht bewerteten Dr. Jürgen Thomas vor Ort und Professor Dr. Christian Schrapper per Video-Schalte das Projekt, die Erkenntnisse bestätigten den Erfolg. Zwei zentrale Elemente des Wohngruppenvollzugs seien im Hafthaus E1 mit dem Projekt PPC einem Praxistest unterzogen worden: mehr Personalressourcen sowie viele gruppenorientierte Angebote sollten zu einem friedlicheren und toleranteren Umgang untereinander führen. Thomas stellte fest: „Dieses Ziel wurde erreicht: Mit den bisher gezeigten empirischen Entwicklungen wurde gezeigt, dass alle gemessenen Indikatoren für Gewalt und soziale Auffälligkeit während der Projektphase im E1 teilweise deutlich zurückgegangen sind. Nun wurde auch im geschlossenen Vollzug gezeigt, dass mit einer ausgewählten Gefängnispopulation mit Einsatz von Personal, Ressourcen und Einbindungen, die Gewalt und die Auffälligkeiten deutlich reduziert werden konnten.“ Und Schrapper resümierte: „Warum nicht mehr davon?“

Georg Horneber nutzte die überzeugende Schlussbilanz um Politik und Justizverantwortliche aufzufordern „mehr von dem“ zu realisieren. Die Idee und die vielfältigen Erfahrungen mit „ppc“ werden in zwei neuen Projekten aufgegriffen, die in der JVA Adelsheim starten werden.