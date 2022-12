Ravenstein feiert großes Jubiläum

Ravenstein. Unter dem Motto „Aus sechs Dörfern wurde eine Stadt“ feierte Ravenstein im September sein 50-jähriges Bestehen. Die Feier, die ein ganzes Wochenende dauerte, fand passenderweise auf dem Festplatz am „„Rabenstein“ statt, der auch Namensgeber gewesen ist. Ein abwechslungsreiches Festprogramm wurde von den drei Hauptorganisatoren, den Gemeinderäten Silvia Zipf (Erlenbach), Peter Maurer (Merchingen) und Clemens Walz (Ballenberg), ausgearbeitet. Große Unterstützung kam von den Ravensteiner Vereinen.

Es sollte ein „Fest für alle Ravensteiner“ werden, die am Wochenende in Scharen nach Ballenberg strömten. Ein buntes Programm verteilte sich über die drei Festtage. So standen unter anderem der Bieranstich, Auftritte verschiedener Musikgruppen, ein Theaterstück und ein ökumenischer Festgottesdienst auf der Tagesordnung. Bürgermeister Ralph Killian rekapitulierte in seiner Rede nicht nur 50 Jahre Ravensteiner Geschichte, sonder wagte auch einen Blick in die Zukunft.