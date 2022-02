Rathaus wird heute gestürmt

Rosenberg. Erneut fällt auch bei der Narrenzunft Rouschebercher Milchsäuli die zweite Fastnachtsaison in Folge wegen der noch immer andauernden Corona-Pandemie aus. Kein „Säuli“ hätte vor zwei Jahren je gedacht, dass diese Situation auch in 2022 anhalten würde. Keine Fastnachtseröffnung, kein Ferkelball und auch kein Säuliball, alle drei hochkarätigen Veranstaltungen wurden erneut absagt. Eigentlich hätten die „Säuli“ ihren warmen „Säulistall“ gar nicht verlassen brauchen.

Aber sie haben doch aus der „ausgefallenen“ Saison 2021 wieder das beste gemacht und Ideen entwickelt. Der ausgediente Weihnachtsbaum vor dem Dorfbrunnen wurde in einen „NZRM“ Narrenbaum umgewandelt und am vergangenen Sonntag trafen sich die „Säuli“ in großer Schar zum obligatorischen Fototermin und der Vorstellung ihres Prinzen - und Kinderprinzenpaares in der Sporthalle.

Es ist schon traurig wenn das diesjährige Prinzenpaar Matthias I und Andrea I sowie Kinderprinz Jonas I und Prinzessin Elisa I so gut wie keine fastnachtlichen Termine vornehmen dürfen. Am Schmutzigen Donnerstag wird schon mit der Rathausstürmung,die um 11.11 Uhr vorgesehen ist, der närrische Endspurt in der diesjährigen Fastnachtskampagne der „NZRM“ eingeläutet.

Mit einem närrischen Spektakel soll Rouscheberchs Borchemeschter Ralph Matousek, der in diesem Jahr über eine prall gefüllte Gemeindekasse verfügt, bis Aschermittwoch abgesetzt werden. F