Adelsheim. Wer randalierte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an einer Adelsheimer Schule? Diese Frage stellt sich nicht nur die Schulleitung, sondern auch die Polizei.

Im Zeitraum zwischen 18 Uhr am Mittwochabend und 7 Uhr am Donnerstagmorgen zerstörten ein oder mehrere Unbekannte eine Fensterscheibe am Gebäude E des Schulkomplexes in der Oberen Eckenbergstraße, teilte die Polizei mit. Außerdem wurden im Stadtgebiet von Adelsheim in der selben Nacht mehrere Mülleimer gewaltsam beschädigt.