Rampe für Kleinstlebewesen und Fische passierbar machen

Sennfeld. An der Seckach in Sennfeld nahe der Festhalle beginnt der Landesbetrieb Gewässer des Regierungspräsidiums Karlsruhe (RP) am Montag, 19. April, mit den Arbeiten zum Umbau der derzeitigen Rampe in der Seckach. Die Maßnahme dauert rund zwei Monate.

Die derzeitige Rampe in der Seckach besteht nach den Angaben des RP aus stufenartigen Abstürzen und stellt für die gewässertypischen Fische und Kleinstlebewesen ein nicht durchwanderbares Bauwerk dar.

Um die ökologische Durchgängigkeit für diese Arten herzustellen, wird ein Raugerinne mit Beckenstruktur erstellt, bei dem das Wasser mit Hilfe von Querriegeln teilweise aufgestaut wird. Auf diese Weise wird auch bei geringen Abflüssen die erforderliche Fließtiefe eingehalten. Die Maßnahme steht im Kontext der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Sie wird hochwasserneutral und ohne Nebenwirkungen auf den ober–stromliegenden Kieslaichplatz ausgeführt.

Die Absperrung der Baustelle soll während der Bauzeit, insbesondere zum nahe gelegenen Spielplatz, respektiert werden.

