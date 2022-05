Adelsheim. Eine bisher unbekannte Person löste am Montag in Adelsheim Radmuttern eines Pkw. Zwischen 13.40 Uhr und 15.20 Uhr löste der Täter oder die Täterin die Radmuttern eines Rades des in der Lachenstraße, im Bereich der katholischen Kirchengemeinde, geparkten Auto. Als der 18-Jährige mit seinem Auto losfuhr, löste sich auf der Landesstraße 1095 das Rad und prallte gegen einen entgegenkommenden Lkw. Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro.

