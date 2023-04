„Radelsheim“ startet wieder

Adelsheim. Der Saisonauftakt zum 4. Stadtradeln „Radelsheim“ ist am Samstag, 29. April. Das Organisationsteam rund um Ralph Gaukel bietet in Kooperation mit Alexander Berger von ABikes allen Interessierten im Schlosshof des Unterschlosses in Adelsheim zwischen 10 und 16 Uhr einen kostenlosen Sicherheitscheck ihrer Räder an. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig. Für das leibliche Wohl sorgen Kaffee und Getränke.

Das Organisationsteam freut sich, das diesjährige Stadtradeln unter dem Motto „Rüdesheim“ mit einem solchen Höhepunkt beginnen zu können: „Wir möchten in diesem Jahr noch mehr Radfahrende aus Adelsheim und den Teilorten gewinnen, beim Stadtradeln mitzumachen. Der Service-Check von Alexander wird der große Startschuss.“, so Ralph Gaukel.

„Man unterschätzt oft, welche kleinen und großen Mängel sich am Fahrrad finden lassen, wenn man es über Monate nicht bewegt hat. Ich freue mich, wenn ich den Radfahrern dabei helfen kann, sicher auf den Radwegen unterwegs zu sein“, meint Alexander Berger. Er wird die Räder auf Herz und Nieren prüfen. Anschließend erhält man einen ausführlichen Mängelbericht.

Wer möchte, kann direkt einen Termin mit dem Fachmann vereinbaren, um die Mängel zu beheben und sicher in die Radfahrsaison starten.

Wer beim diesjährigen Radeln fleißig Kilometer sammeln möchte, hat zwischen dem 24. Juni und 14. Juli die Möglichkeit dazu. Alle Informationen sowie die Anmeldung gibt es auf der Webseite https://www.stadtradeln.de/adelsheim oder in der Stadtradel-App.