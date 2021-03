Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Am Landesschulzentrum in Adelsheim - Preisgeld der Firma Mosca in Höhe von 4000 Euro wird für Elektrozaun und Infotafeln verwendet Projekt „Hühner und Schafe“ gewürdigt

Beim Nachhaltigkeitswettbewerb der Mosca GmbH hat sich die Schule beworben und wurde inzwischen ausgezeichnet (die FN berichteten). Das Preisgeld in Höhe von 4000 Euro wird für den neuen Elektrozaun verwendet. © Christoph Baumann