Positiven Ausblick in die neue Tennissaison gewagt

Schlierstadt. Wie bei der Generalversammlung des TC Schlierstadt am Sonntag vom Vorsitzenden Michael Eberle zu erfahren war, konnte aufgrund der Pandemie in den vergangenen beiden Jahren kein „normales“ Vereinsleben stattfinden. Am schwersten seien die Auswirkungen auf die Jugendarbeit. So konnten 2020 und 2021 keine Schnupperkurse angeboten werden, was sich auch auf die Zahl der Neueintritte auswirkte.

Informationen zum Sportbetrieb gab es von Christoph Schmider. Da 2020 und 2021 die Spielrunde im Sommer wie Winter abgesagt wurde, war beim TCS – wie auch bei vielen anderen Tennis- und Sportvereinen – kein Spielbetrieb und Mannschaftswettbewerb durchführbar. Bei der Hallenrunde 2021 und 2022 erreichte der TCS mit seinen zwei Herrenteams großartige Ergebnisse: Herren 1 in der 1. Bezirksliga, Platz 4; Herren 2 in der 1. Bezirksklasse, Platz 4. Für die kommende Saison wird der TCS mit dem TC Götzingen im Herrenbereich eine Spielgemeinschaft bilden, bei den Herren 40 eine Spielgemeinschaft mit TC Mosbach und TC Waldstadt.

Folgende Teams gehen im Erwachsenen-Bereich in der Sommersaison an den Start: Herren 1 (6er Mannschaft), 2. Bezirksliga; Herren 2 (6er Mannschaft), 1. Bezirksklasse; Herren 3 (6er Mannschaft), 2. Bezirksklasse; Damen (4er Mannschaft), 2. Kreisliga; Herren 40 (6er Mannschaft), Oberliga; Herren 65 (6er Mannschaft), 2. Bezirksliga; Herren 70 (4er Mannschaft), 2. Bezirksliga.

Über die Jugend berichtete Jannik Kemmerer. Wie im Erwachsenenbereich fanden keine Mannschaftsspiele statt. Erfreulich war, dass die Hallensaison 2021/22 stattfinden konnte. Die U18 (Spielgemeinschaft TCS mit TC Buchen) erreichte einen hervorragenden 3. Platz in der 2. Bezirksliga. Für die Sommersaison sind folgende Jugendmannschaften als Tennisspielgemeinschaft mit dem TC Buchen gemeldet: Junioren U18 1 (4er Mannschaft), 2. Bezirksliga; Junioren U18 2 (4er Mannschaft), 1. Bezirksklasse. Besondere Erfolge erzielte Eigengewächs Maximilian Eberle. Nach langer Turnierpause gewann er diesen Winter die Hallenbezirksmeisterschaft der U14 und qualifizierte sich so für die Badischen Meisterschaften. Dort verlor er im Viertelfinale gegen den späteren Turniersieger in zwei Sätzen. Momentan belegt er in der badischen Rangliste der U14 Platz 18 und in der Deutschen Gesamtrangliste steht er aktuell auf Platz 267. Abschließend erklärte Kemmerer, dass ab Sommer wieder mehr Tennisaktionen und Schnupperkurse für die Jugend stattfinden sollen.

Kassenwart Markus Gramlich gab einen Überblick über die Einnahmen und Ausgaben. Der Mitgliederstand beträgt 98.

Ortsvorsteher Breitinger, auf dessen Antrag dem Vorstand Entlastung erteilt wurde, lobte die Vereinsarbeit. Ebenso gab er den Ansporn für die Mitgliedergewinnung, Nachwuchsarbeit, Vereinsleben – und wünschte viel Erfolg für die Sommersaison.

Die Wahlen erbrachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Michael Eberle, Stellvertreter Roland Sebert, Kassenwart Markus Gramlich, Schriftführer Michael Braun, Sportwart Christoph Schmider, Jugendwart Jannik Kemmerer, Beisitzer Anika Felch, Marc Eberle, Ralf Windhager. Zu Kassenprüfern wurden Jutta Tallafuß und Michael Braun gewählt.

„Jux“- und „Schleifchenturnier“

Einen kleinen und positiven Ausblick gab Vorsitzender Michael Eberle zum Schluss der Jahreshauptversammlung: So findet die Saisoneröffnung mit „Juxturnier“ und „Schleifchenturnier“ am Samstag, 23. April, ab 14 Uhr statt. Ebenso beginnt ab Mai die offizielle Sommertennissaison.